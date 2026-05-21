De onvrede onder de toptennissers over het prijzengeld op Roland Garros is erg groot, maar zij hoeven er niet op te rekenen dat de organisatie hen tegemoet gaat komen. Toernooidirecteur Amelie Maursemo sprak donderdag duidelijke taal.

Wereldtoppers als Aryna Sabalenka en Jannik Sinner ondertekenden onlangs al een open brief waarin de spelers klaagden over de verdeling van de toernooiopbrengsten. De tennissers vinden namelijk dat ze recht hebben op een groter percentage.

Sabalenka opperde daarna dat ook een boycot tot de mogelijkheden behoort en woensdag kondigde een groep tennissers aan komende vrijdag tijdens de persdag van Roland Garros de pers slechts vijftien minuten te woord te staan. Die tijd werd symbolisch gekozen, verwijzend naar de 15 procent van de totale inkomsten van de grandslamtoernooien die momenteel naar het prijzengeld voor spelers gaat. De tennissers willen dat het naar 22 procent gaat.

'We zullen niet toegeven'

Ondanks de dreigementen van de spelers lijkt het erop dat ze daar voorlopig nog niet op hoeven te rekenen."We zullen niet toegeven", zei toernooidirecteur Amélie Mauresmo donderdag. Vrijdag staat er een gesprek gepland tussen de organisatie van het grandslamtoernooi en enkele vertegenwoordigers van de spelers.

"We nemen de uitspraken van de spelers doorgaans niet licht op", aldus Mauresmo. "Ik heb vertrouwen in de gesprekken die zullen plaatsvinden en in de gesprekken die al hebben plaatsgevonden", stelt ze.

Twee Nederlanders in hoofdtoernooi

Het hoofdtoernooi in Parijs begint komende zondag en duurt tot en met zondag 7 juni. Op het Frans gravel zullen er twee Nederlanders meedoen. Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp doen bij de mannen mee. Bij de vrouwen zijn er helemaal geen landgenoten.

