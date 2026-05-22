Daphne Deckers blikte donderdag terug op een emotioneel moment van haar man én tennisicoon Richard Krajicek. Het is namelijk precies een jaar geleden dat hij een zware operatie onderging.

Al 27 zijn Deckers en Krajicek een gelukkig stel. Echter werden beiden opgeschrikt toen de oud-toptennisser vorig jaar een zware hartoperatie moest ondergaan. Door een verwijde aorta bij Krajicek moest hij onder het mes.

Emotionele terugblik

Op Instagram denkt Deckers terug aan deze moeilijke periode. "Vandaag is het precies één jaar geleden dat Richard aan zijn hart werd geopereerd", zo begint de tv-presentatrice haar bericht. "Hij kreeg een PEARS-operatie waarbij zijn verwijde aorta van buitenaf werd gesteund met een op maat gemaakte prothese van mesh-materiaal. Ik ben niet alleen blij dat het allemaal goed is afgelopen, maar ook dat Richard het afgelopen jaar een aantal mensen met een aneurysma op het spoor van deze relatief nieuwe operatie heeft kunnen zetten, waardoor ook zij geholpen konden worden."

Bij de tekst voegt Deckers een collage aan foto's waarop te zien is hoe Krajicek eruitzag na de operatie, met een groot litteken op zijn borstkast. Op de volgende foto is te zien hoe het stel er nu uitzien. Gelukkig samen in de tuin.

De hartafwijking waar Krajicek aan leed, was erfelijk. Zijn vader, Petr Krajicek, werd dit jaar nog opgenomen op de intensive care wegens hartproblemen. Gelukkig voor de familie mocht de 85-jarige Tjech snel weer naar huis, ook al moet hij het wel rustig aan doen.

Roland Garros

Komende zondag begint het hoofdtoernooi van Roland Garros, het toernooi waar Krajicek in 1993 de halve finale bereikte. Bij de mannen doen dit jaar namens Nederland allen Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor mee.

Volg via onze tennispagina het laatste nieuws over Roland Garros, lees meer over het veelbesproken prijzengeld, raadpleeg de tv-gids en bekijk het programma en de uitslagen van het tweede grandslamtoernooi van het jaar.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover