De aanloop naar een grandslamtoernooi is weleens rustiger geweest dan dit jaar op Roland Garros het geval is. De tennissers zijn ontevreden over het prijzengeld en gaan vrijdag zelfs protesteren tijdens de persdag. De organisatie lijkt vooralsnog de poot stijf te houden, maar de ontevreden spelers kunnen in ieder geval op de steun rekenen van tennisicoon Chris Evert. "Het belangrijkste is dat ze zich verenigen", vertelt zij tegen onder meer Sportnieuws.nl.

De discussie over het prijzengeld is al enkele weken gaande nadat topspelers als Aryna Sabalenka en Jannik Sinner een open brief ondertekenden waarin ze hun onvrede uiten over het prijzengeld op het tweede grandslamtoernooi. Zij vinden dat een hoger percentage van de inkomsten van Roland Garros uitgekeerd moet worden aan de spelers.

Sabalenka zette de discussie op scherp door zelfs te opperen dat een boycot tot de mogelijkheden behoort en met een protestactie tijdens de persdag willen de spelers laten zien dat het hen menens is. Tennisicoon Chris Evert, die tijdens Roland Garros analist is voor Eurosport, snapt de tennissers wel.

Steun voor klagende toptennissers

“Ik ben het eens met de spelers”, is de zevenvoudig winnares van Roland Garros stellig in een persmoment met onder meer Sportnieuws.nl. “Zij hebben het gevoel dat de grandslamtoernooien en de landen waar ze gehouden worden veel geld verdienen en dat gebruiken voor de ontwikkeling daar.”

De spelers krijgen momenteel ongeveer 15 procent van de inkomsten, maar in de brief eisen de toppers 22 procent. Het extra geld moet volgens hen uiteindelijk vooral terechtkomen bij de mindere spelers en ook willen ze dat er een fonds komt voor om pensioenen, gezondheidszorg en zwangerschapsverlof te financieren.

'Mooi dat ze daar naar kijken'

Dat kan op goedkeuring rekenen van Evert: “Het is mooi dat ze ook kijken naar spelers die lager op de ranglijst staan. Dat ze zich niet enkel focussen op zichzelf, maar ook op of er meer prijzengeld voor de nummer 150 van de wereld gaat komen, zodat die ook in staat is om een coach aan te nemen en te kunnen reizen, want dat is heel duur.”

De Amerikaanse vindt dat de spelers in eerste instantie via gesprekken moeten proberen hun doel te bereiken, maar de structuur van de tenniswereld maakt dat volgens haar ingewikkeld: “Het probleem is dat de toernooien ook weer allemaal verschillende entiteiten zijn. Iedereen moet aan tafel zitten: de ITF (de internationale tennisfederatie, red.), de grandslamtoernooien, de spelers, de ATP en de WTA. Dat is een groot probleem.”

De organisatie van Roland Garros kondigde donderdag al aan dat ze niet toe zullen geven aan de eisen, maar volgens Evert kunnen de tennissers echt wel iets bereiken: “Ze hebben een machtige positie en kunnen die eisen stellen. Het belangrijkste is dat ze zich verenigen en het met elkaar eens zijn. Dan hebben ze een goede zaak.”



Alle wedstrijden op Roland Garros zijn van zondag 24 mei tot en met zondag 7 juni exclusief te bekijken via Eurosport en streamingsdienst HBO Max.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover