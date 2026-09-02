De US Open wordt gespeeld in New York en daar zijn ze natuurlijk niet vies van een beetje showbizz. Bij de wedstrijden zitten er geregeld beroemdheden op de tribunes en tegenwoordig betekent dat ook dat influencers een kijkje komen nemen. Zij blijken echter niet altijd op de hoogte van hoe je je als toeschouwer moet gedragen, want tijdens de partij van Naomi Osaka zorgden ze voor chaos op de tribunes.

Osaka speelde in de Nederlandse nacht van maandag op dinsdag tegen Anastasia Zakharova en de tweevoudig winnares had het erg moeilijk tegen de Russische. De Japanse nummer 13 van de wereld trok pas na twee tiebreaks aan het langste eind en blijft daarmee in de race om haar vijfde grandslamtitel te winnen.

De ogen van de meeste fans in het Arthur Ashe Stadium, het grootste tennisstadion ter wereld, waren op de baan gericht, maar een deel was met totaal andere zaken bezig. In een vak op de tribunes zaten er de nodige influencers bij elkaar en zij moesten natuurlijk wel aan de wereld laten weten dat ze aanwezig waren op de US Open.

Umpire grijpt in tijdens partij

Tijdens de tweede set ging het zelfs zo ver dat ze een ware fotoshoot hielden, terwijl Osaka en Zakharova aan het spelen waren. Van fans wordt verwacht dat ze tijdens de punten op hun plek blijven zitten en zeker geen flits gebruiken als ze foto's willen maken. Daar hadden de influencers echter geen enkele boodschap aan.

Zij lapten die twee ongeschreven regels echter volledig aan hun laars en waren tijdens de partij druk bezig met het maken van foto's. De umpire kreeg dat in de gaten en greep direct in. "De mensen in de suite achter me, ga alsjeblieft op je stoel zetten", riep ze richting de groep. Daarna konden beide speelsters weer verder spelen.

Op een video op TikTok is zelfs te zien dat een influencer op de tribune poseert voor een foto met op de achtergrond de twee tennissters die bezig zijn aan hun partij. Daarbij wordt zelfs een fel licht gebruikt zodat ze beter te zien is op de foto. In de reacties wordt er schande gesproken over die actie.

#naomiosaka #usopen #tennistiktok #usopentennis ♬ original sound - There I Ruined It @katticuspfinch Tennis etiquette is that you don’t even GET UP IN THE MIDDLE OF A POINT but now at @US Open apparently it’s ring lights and photo shoots everywhere in the MIDDLE OF A POINT. Listen, I love bringing new people to the open and I’m all for getting more people into tennis because it’s such a fun sport to watch but if you’re going to disrespect the players, you shouldn’t come to the match. And I LOVE content creators bringing tennis to everyone on social media but if you’re not going to be respectful of the game being played thats NOT OKAY. Yyou can see ring lights from all over the stadium and the umpire and players made it very clear that it’s a HUGE DISTRACTION and it’s now impacting the players ability to play the game we are all here to see. And apparently the us open and USTA are just fine with it because their staff is helping it happen. @influencersinthewild @Tennis Channel #nyccontentcreator

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