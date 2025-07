Voor David Pel ligt de wereld aan zijn voeten nu de Nederlandse tennisser de kwartfinale van Wimbledon haalde. De 33-jarige dubbelspecialist kwam via een bijzondere weg op de Grand Slam terecht en beleeft daar zijn hoogtepunt. Zijn succes gaat echter wel ten koste van een jarenlange samenwerking. Zijn jaloerse partner kan het niet verdragen.

Pel tennist eigenlijk in de middenmoot met de Zwitser Jakub Paul aan zijn kant van het net. De twee waren elkaars vaste partner, met nadruk op wáren. Paul blijkt het Wimbledon-uitstapje van Pel niet te kunnen waarderen en heeft de samenwerking per direct beëindigd, zo onthult Pel aan het Algemeen Dagblad. Toen hij inging op de uitnodiging van de Australiër Rinky Hijikata, was hij zijn vaste partner kwijt.

'Het voelde wel dubbel'

"Ik zag het wel zitten. Maar het voelde wel dubbel, want ik moest mijn vaste partner Jakub Paul dan laten zitten. Maar met Hijikata had ik een grotere kans om het toernooi in te komen en een goede run te maken. Dus toen de vraag weer kwam, heb ik daarvoor gekozen. Maar wel met het idee dat ik ons vaste team daar ook mee zou helpen. Als we ver zouden komen en mijn ranking krijgt een boost, is dat voor ons team ook voordelig", zegt Pel voor zijn kwartfinale in het mannendubbelspel van Wimbledon.

'Ik geniet van waar ik ben'

Maar Pel zag Paul de samenwerking beëindigen en dus moet de Nederlander na zijn goede run op Wimbledon - zijn eerste keer in de kwartfinale van een Grand Slam - op zoek naar een nieuwe partner. "Ik ben in het moment en geniet van waar ik ben. Rinky is een relaxte gast en een goede speler. Hij staat er onbevangen in. Dat maakt hem makkelijk en leuk om mee te spelen. Ik vind Wimbledon geweldig. Je wordt als speler heel erg gewaardeerd en in de watten gelegd.”

50.000 euro rijker

Een deel van de goede verzorging komt uit in het prijzengeld. Pel is met het halen van de kwartfinale al ruim 50.000 euro rijker. Dat gaat hij bijna allemaal terug investeren in het tennis, zegt hij. "Je kan nu makkelijker een betere vlucht kiezen, of een keer een coach of fysiotherapeut meenemen." En die nieuwe partner? Die zal in de rij staan om met Pel te spelen. Zijn ranking schiet dankzij Wimbledon omhoog en dus is hij een interessante partij om mee te dubbelen. Daarnaast gloort wellicht extra aanzien met een uitnodiging om namens Nederland in de Davis Cup te mogen spelen, captain Paul Haarhuis mag hem altijd bellen.

