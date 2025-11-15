Net als in 2023 en 2024 staat Jannik Sinner dit jaar in de finale van de ATP Finals. De Italiaan bereikte de eindstrijd van het eindejaarstoernooi in Turijn door in twee sets af te rekenen met Australiër Alex de Minaur: 7-5 6-2.

Sinner neemt het zondag in de finale op tegen de winnaar van de partij tussen de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Canadees Félix Auger-Aliassime. Die treffen elkaar zaterdagavond in de Inalpi Arena van Turijn.

Het pad naar de finale

Sinner (24) werd met drie zeges winnaar in de Björn Borg Groep. Hij won achtereenvolgens van Auger-Aliassime, de Duitser Alexander Zverev en de Amerikaan Ben Shelton. De twee jaar oudere De Minaur bereikte de halve finale ondanks nederlagen in de andere groep tegen Alcaraz en de Italiaan Lorenzo Musetti. Een zege op de Amerikaan Taylor Fritz bleek voldoende voor een vervolg.

Halve finale

In de gelijkopgaande eerste set tussen de thuisspeler en de Australiër waren de meeste breakkansen voor Sinner. Lang had de Australiër zijn antwoord klaar, maar bij de zevende kans sloeg Sinner bij 5-5 toe. Na een uur en vijf minuten benutte hij vervolgens zijn tweede setpunt.

Een verrassing was dat niet, want de Italiaan had alle twaalf voorgaande duels met De Minaur gewonnen. De Australiër verloor in de tweede set meteen zijn opslaggame. Met zijn derde break op rij liep Sinner snel naar een 3-0-voorsprong. De Minaur pakte nog wel twee games, maar na een kleine twee uur was de partij beslist en was duidelijk dat Sinner zondag kans maakt op een tweede eindzege op rij.

Finale

In de finale staat de nummer 1-positie op de wereldranglijst niet op het spel. Met het bereiken van de halve finale in Turijn verzekerde Alcaraz zich al van die positie aan het einde van het jaar.