Daphne Deckers, de vrouw van de Nederlandse tennislegende Richard Krajicek, verzet zich tegen een soort scheldwoord dat de laatste jaren snel populair is geworden. De 57-jarige schrijfster, scenariste en columniste grabbelt zelfs in de kledingkast om dat woord te omzeilen.

Het woord waartegen Deckers in verweer komt is 'boomer'. Dat is een korte versie van 'babyboomer', wat weer de benaming is voor mensen die in de periode na de Tweede Wereldoorlog werden geboren, dus na 1945. Gezien het normale leven terugkeerde, hadden veel koppels weer genoeg hoop en gelegenheid om kinderen te nemen. Vandaar een golf aan baby's: de babyboom.

Boomer

In haar column in Libelle zet Deckers wat zaken recht. Zij is als 57-jarige zeker geen boomer, want om tot die groep te behoren moet je nu dus rond de 80 zijn. Zij behoort tot de Generatie X. Maar toch: twintigers en tieners zien ook haar als boomer. "Ik snap het wel, want voor jongeren is iedereen boven de 40 een fossiel. Maar toen ik dit laatst tegen mijn dochter zei, meende zij dat klagen over de verkeerde leeftijdscategorie an sich al heel boomeriaans is", grapt ze.

Haar dochter Emma Deckers wijst bijvoorbeeld op de kleding van haar moeder. En dan met name op haar sokken: dat zijn van die korte exemplaren. En enkelsokjes zijn volgens Deckers dochter nou echt 'typisch boomer'. Die opvatting verbaast Deckers, want zij associeert hoog opgetrokken sokken juist met oudere generaties. Haar vader en opa droegen hoge sokken en zij zelf ook in haar jeugdjaren, want er bestonden geen andere soorten. Toen sportschoenen (sneakers) beschikbaar werden, hoorde daar nu eenmaal een korte enkelsok bij.

Malle Eppie

Ondanks de verwarring over hoge en lage sokken, besloot Deckers zich toch aan te passen aan de modegrillen. "Ik begrijp dat ik niet met alle modewinden hoef mee te waaien, maar ik wil ook geen oude sok zijn.", zo is haar redenering. Wel moest ze de rest van haar garderobe aanpassen. Het werd "een colbertje, een bermuda, hoog opgetrokken sokken in loafers". Was ze starend naar de spiegel tevreden met het resultaat? Nee: "Het was geen gezicht" en ze voelde zich "net malle Eppie."