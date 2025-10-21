Tennissers worden regelmatig beboet voor woede uitbarstingen of ander wangedrag op de baan. Tenniscoach en voormalig toptennisser Paul Haarhuis vindt dat de regels te ver gaan. “Ze kunnen van alles verzinnen, maar ik weet niet of het leuker wordt als er geen emoties meer zijn in het tennis”, zegt hij resoluut in gesprek met Sportnieuws.nl.

Daniil Medvedev lag kort voordat hij zijn eerste titel in 882 dagen behaalde onder vuur nadat hij een ballenmeisje vroeg om zijn bezwete shirt uit te trekken. Haarhuis kan er wel om lachen als hij het opmerkelijke voorval hoort. “Ik heb dat niet gezien, maar ik kan me voorstellen dat zo’n shirt zo erg plakte dat het gewoon niet lukte om het zelf uit te trekken, want anders ga je dat natuurlijk niet vragen.”

Volgens Haarhuis is het dan ook niet zo vreemd dat de Rus het betreffende ballenmeisje even hulp vroeg. “Je mag natuurlijk ook niet een half uur de tijd nemen om van shirtje te wisselen, dus waarschijnlijk vroeg hij haar daarom om hulp.”

'Vooral je eigen druk'

Ook Aryna Sabalenka kwam onlangs in opspraak toen ze in Wuhan haar racket op het veld smeet en bijna een ballenjongen raakte. Haarhuis denkt dat zulke momenten alles te maken hebben met de mentale druk die topspelers voelen. “Maar wel vooral je eigen druk; de ontevredenheid als je ballen mist of kansen niet benut.”

“John McEnroe was dertig jaar geleden een enfant terrible omdat hij dat ook deed”, gaat hij verder. “Maar dat was gewoon zijn persoonlijkheid; iemand die moeite had met wanneer de dingen niet gingen zoals hij dat graag wilde.”

Robots

Tennissers krijgen na opvallende incidenten regelmatig een boete opgelegd van de organisatie, volgens Haarhuis schiet dat echter z’n doel voorbij. “Ze delen om niks een boete of een waarschuwing uit, dus er worden al behoorlijk wat robots van tennissers gemaakt”, zegt hij kritisch. De oud-bondscoach vindt dat de sport wel wat emotie mag blijven uitstralen.

Op de vraag of de bond beter andere straffen kan uitdelen, zoals puntenaftrek in plaats van geldboetes, reageert Haarhuis resoluut. “De vraag is wat wil je? Wil je alleen maar robots die gewoon nul emoties tonen? Ik denk dat het saaier wordt.”

Emoties binnen de sport

Volgens de tenniscoach is de sport al een stuk strakker geworden sinds de invoering van technologie als Hawk-Eye, waardoor spelers discussies met lijnrechters niet meer aangaan. “Het is al makkelijker gemaakt omdat er geen lijnrechters meer zijn, dus tennissers accepteren het eerder als de technologie vaststelt dat een bal uit is.”

Toch gaat het Haarhuis te ver om alles in regels te willen vangen. “Om nu alles te gaan reguleren, dat je bijvoorbeeld geen ATP-punten krijgt als je met je racket gooit, dat zou wel heel raar zijn”, stelt hij. “Ze kunnen van alles verzinnen, maar ik weet niet of het leuker wordt als er geen emoties meer zijn in het tennis. Nick Kyrgios wordt bijvoorbeeld geliefd en gehaat omdat hij andere dingen doet dan de rest. Dat zijn persoonlijkheden binnen de sport.”