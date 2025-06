Jannik Sinner en Novak Djokovic zitten Tallon Griekspoor dwars voor uniek moment op Roland Garros

Tallon Griekspoor speelt maandag de misschien wel grootste partij uit zijn carrière. De Nederlander staat op Roland Garros voor het eerst in de achtste finales van een grandslamtoernooi en treft daarin wereldtopper Alexander Zverev. De twee speelden vorig jaar in Parijs een thriller tegen elkaar, maar dat is niet genoeg gebleken om de wedstrijd op het centre court te mogen spelen.

Griekspoor is de eerste Nederlandse man die de vierde ronde in het enkelspel heeft gehaald sinds Martin Verkerk in 2003. Verkerk haalde in dat jaar zelfs de finale en verloor toen van Juan Carlos Ferrero, de huidige coach van Carlos Alcaraz. Griekspoor moet nog drie potjes winnen om de finale te halen, maar het zal loodzwaar worden om überhaupt de kwartfinales te halen.

Toptennisser Tallon Griekspoor verdient honderdduizenden euro's, maar geldbedrag kan op Roland Garros nog flink oplopen De deelname van Tallon Griekspoor aan Roland Garros heeft hem al behoorlijk veel geld opgeleverd. De Nederlandse toptennisser staat voor de eerste keer in de vierde ronde van het prestigieuze graveltoernooi in Parijs. Dankzij de eerste drie winstpartijen casht hij in elk geval al honderddduizenden euro's, maar het bedrag kan oplopen tot ruim boven de miljoen euro.

De Nederlander speelt tegen Zverev en dat wordt alweer de tiende onderlinge ontmoeting. Een van de vorige duels speelden de twee op Roland Garros tegen elkaar. Griekspoor wist het de Duitser een jaar geleden enorm moeilijk te maken en kwam zelfs met 4-1 voor in de beslissende vijfde set. Zverev knokte zich echter terug, won de wedstrijd alsnog en haalde zelfs de finale. Die verloor hij van Alcaraz.

Niet op centre court

De twee speelden sindsdien meerdere spannende duels tegen elkaar, maar dat was voor de organisatie geen reden om Zverev en Griekspoor op het centre court te laten spelen. Zij spelen maandagmiddag de tweede partij op het Court Suzanne Lenglen, de tweede baan in Parijs. De dag wordt op die baan om 11.00 uur geopend door Mirra Andreeva en Daria Kasatkina.

Op het centre court worden er maandag wel twee andere partijen uit het mannentoernooi gespeeld. Novak Djokovic speelt in de middag tegen de Brit Cameron Norrie en Jannik Sinner neemt het in de avond op tegen Andrey Rublev op het Court Philippe Chatrier. De organisatie verkiest die twee wereldtoppers dus boven Zverev en Griekspoor.

Alles over Roland Garros

Lees hier alles over het laatste nieuws op Roland Garros, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.