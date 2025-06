Toptennisser Tallon Griekspoor casht ondanks zware tegenslag flink op Roland Garros

De deelname van Tallon Griekspoor aan Roland Garros heeft hem behoorlijk veel geld opgeleverd. De Nederlandse toptennisser maakte zelf een einde aan zijn droomtoernooi, door op te geven in de vierde ronde tegen Alexander Zverev. Maar zijn verblijf in Parijs legde hem zeker geen windeieren, want hij harkte tonnen aan prijzengeld binnen.

Griekspoor reikte eindelijk verder dan de derde ronde van een grandslamtoernooi. Dit lukte hem hiervoor nog nooit. Mede door de uitschakeling van een aantal hooggeklasseerde spelers in zijn deel van het schema plaatste hij zich voor de vierde ronde. Hierdoor maakte de Nederlander een flinke stap op de ladder met prijzengeld.

Boos in tweede ronde

Eerder speelde Griekspoor in de tweede ronde tegen de Canadees Gabriel Diallo. Ondanks dat de Nederlander in vier sets won, was hij verre van tevreden met zichzelf. Zo molde hij een racket en hield hij een enorme tirade op de baan. Daarbij schreeuwde hij in het Engels wat onvriendelijke dingen richting zichzelf.

Vriendin op tribune

Het hielp de Nederlander wel, want nadat hij de derde set inleverde won hij de wedstrijd in vier sets. Allemaal onder het toeziend oog van de Russische tennisster Anastasia Potapova. Zij zat voor de zoveelste keer in korte tijd op de tribune bij een partij van Griekspoor en de commentator van Eurosport wist te melden dat het om zijn vriendin ging. Zaterdag won hij in de derde ronde in een vijfsetter van de Amerikaanse qualifier Ethan Quinn.

Prijzengeld Tallon Griekspoor op Roland Garros

Tegen Zverev in de vierde ronde (achtste finales) hoopte Griekspoor de kwartfinale te halen en zich daarmee te verzekeren van liefst 440.000 euro aan prijzengeld. Zover kwam het niet, want na een goede start moest hij opgeven tegen de Duitse topper. In het enkelspel stokte de teller daarmee op 265.000 euro aan prijzengeld. Met de uitschakeling in de eerste ronde van het dubbelspel (met partner Bart Stevens) komt daar nog 8750 euro per persoon bij. In totaal verlaat Griekspoor Parijs dus met 273.750 euro.

Andere Nederlanders

Jesper de Jong en Arantxa Rus strandden in de tweede ronde en ontvingen ieder 117.000 euro. Botic van de Zandschulp en Suzan Lamens werden al in de openingsronde uitgeschakeld en krijgen van de organisatie 78.000 euro.

