Jannik Sinner heeft zondag de finale van het Masters-toernooi in Rome op zijn naam geschreven. De Italiaan versloeg voor eigen publiek de Noor Casper Ruud met 6-4, 6-4. Daarmee zette Sinner een historische prestatie neer die eerder alleen Novak Djokovic wist te leveren.

De Italiaanse tennisser heeft met zijn zege in Rome een bijzondere mijlpaal bereikt: hij heeft nu alle negen Masters-toernooien minstens één keer op zijn naam geschreven. Tot nu toe was Novak Djokovic de enige speler in de geschiedenis die dat kunststukje voor elkaar kreeg. Vorig jaar verloor Sinner in Rome nog de finale van Carlos Alcaraz, die dit jaar vanwege een blessure ontbrak.

Ander record

Sinner brak donderdag al een ander record van Djokovic. Door de halve finales te bereiken, boekte hij zijn 32e zege op rij op een Masters-toernooi. Dat is er één meer dan de Serviër ooit achter elkaar wist te winnen. Zijn laatste nederlaag op Masters-niveau dateert van vorig jaar in Shanghai, waar hij verloor van Tallon Griekspoor. Na zondag staat de teller dus op 34 opeenvolgende zeges.

Ondanks deze bijzondere mijlpaal is Sinner nog niet helemaal op gelijke hoogte met Djokovic. De Serviër heeft namelijk ook Roland Garros en olympisch goud in het enkelspel op zijn naam staan. Dat zijn de enige twee grote prijzen die Sinner nog mist. Hij heeft wel nog even de tijd, want Djokovic maakte zijn verzameling pas op 36 jarige leeftijd compleet, Sinner is nu nog maar 24.

Finale voor eigen publiek

Sinner nam het in de finale op tegen Ruud en kende geen ideale start. De Italiaan kwam al snel met 2-0 achter, maar wist zich op het Foro Italico knap terug te vechten. Met een backhand langs de lijn werkte hij de achterstand weg.

Bij 5-4 in de eerste set sloeg Sinner vervolgens op het juiste moment toe met de beslissende break. In de tweede set kwam de Italiaan juist zelf snel op een 2-0 voorsprong en die gaf hij niet meer uit handen. Bij 5-4 maakte hij het op zijn eerste matchpoint af met een krachtige forehand.

