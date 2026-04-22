Iva Jovic bestormt de tennistop in rap tempo. De 18-jarige Amerikaanse brak begin dit jaar definitief door op de Australian Open met een plek in de kwartfinales. Dat heeft Jovic misschien wel te danken aan de tips die ze van haar idool Novak Djokovic af en toe ontvangt, al vindt ze het wel raar om berichtjes van hem te krijgen.

Jovic komt uit voor de Verenigde Staten, maar heeft een Servische vader en een moeder uit Kroatië. Met die achtergrond is het dan ook niet verrassend dat het 18-jarige toptalent Djokovic als haar grote voorbeeld heeft. "Hij is mijn nummer 1 idool, er staat niemand boven Novak", vertelt Jovic tijdens een gesprek met voormalig toptennisser Andy Roddick in de podcast Served.

'Dat is nog steeds raar'

De tennisster onthulde eerder al dat ze regelmatig berichten met tips ontvangt van de 24-voudig grandslamkampioen en Roddick wil weten of ze dat niet gek vindt. Jovic is heel duidelijk: "Dat is honderd procent nog steeds raar. Het is zo vreemd om iemand zo lang bewonderd te hebben, dan met diegene te praten en erachter te komen dat het gewoon een mens is met dezelfde problemen als iedereen."

Jovic denkt dat ze veel kan leren van de Servische toptennisser: "Hij heeft veel van mijn wedstrijden gekeken en heeft me veel tips gegeven over hoe ik een betere speelster kan worden en welke dingen ik moet verbeteren. Ik hoop dat ik die veelzijdigheid aan mijn spel kan toevoegen, zoals Novak lukte tijdens zijn carrière."

'Ongelooflijk specifiek en gedetailleerd'

"Hij stuurt me berichten na wedstrijden met een analyse of hij stuurt een video door van een punt uit mijn partij en zegt dan: 'ik vond het geweldig wat je deed in dit punt, je zou dit vaker moeten doen'", geeft de Amerikaanse een voorbeeld van wat Djokovic haar stuurt.

Ook geeft hij Jovic soms tips voor een wedstrijd over ze een tegenstander het beste kan bestrijden: "Dus het is niet een standaardbericht van 'je kunt het, kom op', maar het is ongelooflijk specifiek en gedetailleerd. Daaruit blijkt duidelijk dat hij veel van mijn partijen heeft gekeken. Hij doet heel erg zijn best om jonge spelers te helpen."

Grote doorbraak

De hulp van Djokovic lijkt Jovic ontzettend te helpen, want de Amerikaanse is ondanks haar jonge leeftijd nu al de nummer 16 van de wereld. Ze won vorig jaar haar eerste WTA-titel en haalde in januari knap de kwartfinales van de Australian Open, waarin ze verloor van Aryna Sabalenka.

Deze week doet ze mee aan het WTA 1000-toernooi van Madrid. In de Spaanse hoofdstad ontbreekt Djokovic bij de mannen door een blessure.