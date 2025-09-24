Tennisicoon Roger Federer zette drie jaar geleden een punt achter zijn loopbaan bij de Laver Cup en afgelopen weekend was hij bij dat toernooi te gast. De Zwitser schoof in San Francisco ook nog aan bij de podcast van voormalig topspeler Andy Roddick en pleitte daarin voor een grote verandering.

Federer zag afgelopen weekend hoe Team Wereld verrassend wist te winnen van Team Europa, maar de Zwitser werd ook herenigd met zijn oude rivaal Roddick, tegen wie hij 24 keer speelde in zijn loopbaan. Hij schoof aan tijdens een opname voor publiek van de podcast Served, die de Amerikaan sinds enige tijd maakt.

Roddick en Federer haalden natuurlijk herinneringen op uit het verleden, maar kwam daardoor ook op een belangrijk discussiepunt in het tennis. Al sinds hun jeugd is het namelijk de vraag hoe snel de banen moeten zijn waarop de spelers tennissen.

Federer pleit voor verandering

"In de jaren '90 hadden ze het over dat de banen te snel waren", vertelt Roddick. In die tijd kwamen spelers veel naar het net en duurden de punten kort. Dat veranderde echter begin deze eeuw. "Ik herinner me onze eerste twee Wimbledon-finales in 2004 en 2005. In de eerste kwam jij constant naar het net en een jaar later dacht ik dat je hetzelfde zou doen, maar toen was de baan een stuk langzamer en speelde je vooral vanaf de baseline."

Het is tegenwoordig zo dat spelers op elk toernooi vooral vanaf de baseline spelen en dus is Roddick benieuwd of Federer vindt dat daar iets aan gedaan moet worden. "Ja absoluut", antwoordt hij resoluut. "Ik had hier toevallig nog een gesprek over met Reilly Opelka (servicekanon van 2,11 meter, red.). Het is niet oké. Hij kan hier een kickservice slaan tegen Casper Ruud en die kan dan met de return vanaf heuphoogte een winnende bal slaan. Het voelt voor mij alsof dat een stuk moeilijker zou moeten zijn tegen één van de beste services ter wereld."

Voordeel voor Sinner en Alcaraz

Federer vindt het van groot belang dat niet alle banen hetzelfde zijn: "We willen Jannik Sinner en Carlos Alcaraz op een hele snelle baan zien en dan op een supertrage om te zien hoe ze dat oplossen. Nu speelt iedereen hetzelfde. De directeuren hebben het mogelijk gemaakt dat je met hetzelfde spel Roland Garros, Wimbledon en de US Open kunt winnen." Roddick sluit zich daarbij aan: "We hebben variatie nodig, want met het talent van Alcaraz en Sinner gaan ze het wel uitvogelen en dat is nog leuker om te kijken."

De Zwitserse tennislegende Federer begrijpt echter wel waarom toernooien voor tragere banen kiezen: "De mindere spelers moeten dan meer geweldige ballen slaan om Sinner te verslaan. Op een snelle baan kun je er een paar slaan en is dat genoeg. Directeuren willen Sinner en Alcaraz in de finale hebben, want dat helpt voor het aanzien."

Grondlegger van Laver Cup

Het is niet zomaar dat Federer afgelopen weekend opdook bij het toernooi waar hij in 2022 afscheid nam als proftennisser. De twintigvoudig grandslamkampioen is namelijk met zijn management één van de grondleggers van de Laver Cup en dus nauw betrokken bij de organisatie ervan.