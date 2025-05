Jarige Novak Djokovic slaat racket kapot bij bizarre woede-uitbarsting in Genève: 'Het was een spannende wedstrijd'

Novak Djokovic heeft zich geplaatst voor de halve finale van het toernooi in Genève. Dat ging niet zonder slag of stoot: de spanning liep ontzettend hoog op in het duel met Matteo Arnaldi.

Djokovic wist Arnaldi in twee sets te verslaan: 6-4, 6-4. In de tweede set kwam de Serviër 3-1 achter. Dat werd de nummer zes van de wereld even te veel. Hij sloeg zijn racket kapot en verloor daarna ook de volgende game. Uiteindelijk wist hij zich toch te herpakken en gaf hij geen games meer af.

Djokovic richtte zich na de wedstrijd meteen tot het publiek, in het Frans. Hij verontschuldigde zich voor het stukslaan van zijn racket in de tweede set. Dit gebeurde na een break tegen, waarna hij, zoals hij zelf aangaf, juist beter ging spelen.

100e titel

De finaleplaats in Genève is dan ook een belangrijke voor Djokovic, die donderdag 38 jaar oud werd. Hij kan bij winst namelijk zijn honderdste titel pakken. "Ook vorig jaar stond ik in de halve finale. Ik wilde een stap verder komen."

"Het was een spannende wedstrijd, spannender dan de uitslag doet vermoeden", aldus de toptennisser na afloop. "Op de een of andere manier kwam ik na het incident met mijn racket in mijn beste vorm, zowel mentaal als emotioneel. Ik speelde mijn beste tennis toen het er echt om ging."

De Servische tennisser neemt het in de volgende ronde op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Alexei Popyrin en Cameron Norrie.