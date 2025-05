Toptennissers Novak Djokovic en Andy Murray slachtoffers van gigantische blunder: grote TV-zender maakt cruciale fout

De Amerikaanse televisiezender Tennis Channel heeft een zeer pijnlijke misser gemaakt. Het grote medium trapte volledig in een grap van een troll op X.

Het zal de tennisliefhebbers inmiddels niet meer ontgaan zijn: Toptennisser Novak Djokovic heeft recentelijk na nog geen zes maanden besloten zijn samenwerking met Andy Murray te beëindigen.

Novak Djokovic laat tennisfans schrikken met medische time-out, vlak voor Roland Garros Novak Djokovic heeft tennisfans flink laten schrikken op het toernooi van Genève. De Serviër vroeg halverwege de tweede set om medische hulp vanwege problemen met zijn voet. En dat met grandslamtoernooi Roland Garros in het verschiet.

Murray benadrukte dat de samenwerking met Djokovic, zijn voormalige rivaal op de baan, geen mislukking is geweest. Ook is de vriendschappelijke band niet geëindigd vanwege een ruzie.

Novak Djokovic krijgt op speciale dag 'hele andere tegenstander', toptennisser hoopt op revanche Novak Djokovic kan vandaag, op zijn 38e verjaardag, zichzelf trakteren op een overwinning. Niet voor 18.00 uur betreedt de Servische toptennisser de baan in Genève om zich te revancheren tegen Matteo Arnaldi. De Italiaan was in Madrid nog verrassend te sterk voor Djokovic. Dit toernooi is zijn generale repetitie voor Roland Garros.

Kikkererwten-sandwich affaire

Sommigen zoeken echter veel meer redenen en/of problemen achter bepaalde gebeurtenissen, en zo publiceerde de Amerikaanse tenniszender Tennis Channel onjuiste informatie over het einde van de samenwerking.

Een X-troll, @TennisCentel, plaatste een verzonnen citaat van Murray, uiteraard als grap. Journalisten in de VS doken er meteen bovenop om in die woorden de redenen te vinden voor Djokovic's besluit om de Brit te ontslaan. Zo ontstond de 'kikkererwten-sandwich affaire', die de twee tennissers ongetwijfeld aan het lachen zal maken.

Toptennisser Novak Djokovic doet schokkende openbaring over concurrenten: 'Ik ben blij dat dat zo is' Novak Djokovic komt op woensdagavond weer in actie nadat hij voor het eerst in zijn carrière de Italian Open heeft overgeslagen. Voorafgaand aan zijn duel deed de Servische toptennisser opvallende uitspraken over twee van zijn concurrenten.

Het bewuste profiel, dat zichzelf het '#1 tennis Parodie-account' noemt, publiceerde een verzonnen citaat van Murray, zogenaamd aan Sky Sports Scotland, wat natuurlijk niet gebeurd is. Het is verbazingwekkend dat niemand op de redactie van Tennis Channel aan de 'toon' kon opmaken dat het om een grap ging.

Andy Murray on Djokovic split:



"It was a fun ride. We both decided it was time. Novak is brilliant. One thing I won't miss, is the food. He would try to get me to eat vegan. Mate, I don't want air sandwiches and chickpeas every meal."



(@SkySportsScotl) pic.twitter.com/cpThXatnl1 — TENNISCentel (@TennisCentel) May 21, 2025

"Het was een leuke ervaring. We hebben allebei besloten dat het tijd was om uit elkaar te gaan. Novak is geweldig. Eén ding dat ik niet zal missen is het eten. Hij probeerde me veganistisch te laten eten. Man, ik wil geen sandwiches van lucht en kikkererwten bij elke maaltijd". Deze verzonnen woorden van Murray verschenen al snel op de Amerikaanse zender Tennis Channel.

Er zaten drie journalisten in de studio. Het is afwachten of er in de tussentijd iemand zijn excuses aanbiedt aan Djokovic en Murray voor deze blunder.