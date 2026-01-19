Jesper de Jong is op de Australian Open al in de eerste ronde gesneuveld. In drie sets ging de Nederlandse tennisser kansloos onderuit tegen drievoudig finalist Daniil Medvedev.

Van tevoren wist De Jong al dat hij een lastige loting te pakken had. De nummer 73 van de wereldranglijst plaatste zich voor het toernooi, maar Medvedev is in absolute bloedvorm. De nummer twaalf van de wereld kende een lastige periode, maar is inmiddels helemaal terug. Zo won hij als voorbereiding op de Australian Open het ATP-toernooi van Brisbane, waar hij onder andere afrekende met Brandon Nakashima, Alex Michelsen en Frances Tiafoe.

Daarnaast is de Australian Open één van de favoriete Grand Slams van Medvedev. In 2021, 2022 en 2024 bereikte de Rus de finale van het toernooi, maar tot drie keer toe ging hij onderuit in de eindstrijd. Dit jaar zal alleen winnen tellen voor Medvedev, de speler die in februari 2022 nog nummer één van de wereld stond op de ATP-rankings. De Jong wist dus aan welke zware opgave hij begon.

Kansloze nederlaag

Uiteindelijk bleek al snel dat Medvedev van plan was om De Jong erg weinig te gunnen in de wedstrijd. In game één van het duel wist de Rus de Nederlander al te breken en dat kreeg hij in die set nog twee keer voor elkaar. Doordat Medvedev zelf ook twee servicegames verloor, won hij de set met 7-5, maar zijn spel maakte indruk. De Jong bleef vechten om zich terug te knokken, maar in set twee kreeg hij bijna geen kansen. Medvedev speelde zich naar een 4-0 voorsprong en won de set uiteindelijk met 6-2.

Ook in set drie gaf 25-jarige De Jong nog niet op. Na een vroege break vocht de Nederlander zich terug in de set en dwong een tiebreak af, maar ook daarin moest hij zijn meerdere erkennen in Medvedev. De Rus won uiteindelijk met 3-0 de wedstrijd en treft Quentin Halys in ronde 2. Voor De Jong zit zijn tweede deelname aan de Australian Open er na één wedstrijd al weer op.

Beelden via Eurosport / HBO Max.

