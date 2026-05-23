Jesper de Jong mag toch meedoen aan Roland Garros. De 25-jarige Nederlander heeft geluk vanwege een afmelding van Arthur Fils. Hierdoor gaat De Jong het opnemen tegen Stan Wawrinka, die na het graveltoernooi met pensioen gaat.

Fils is de huidige nummer negentien van de wereld en gold, zeker in Frankrijk, als een outsider voor de titel in Parijs. Zijn afmelding vanwege een heupblessure is slecht nieuws voor de Franse tennisfans, maar de Nederlanders kunnen juichen voor De Jong.

De Jong is een zogenoemde lucky loser. Hij werd uitgeschakeld in de finale van het kwalificatietoernooi, maar eventuele afmeldingen helpen hem alsnog naar het eindtoernooi.

In de eerste ronde van Roland Garros neemt De Jong het op tegen Wawrinka. Dat kan mogelijk de laatste wedstrijd op professioneel niveau zijn voor de Zwitser, die eerder al zijn pensioen aankondigde. Wawrinka kwam in zijn carrière tot de nummer drie van de wereld. Uitschakeling tegen De Jong zou dus een wrang einde van zijn carrière zijn.

Nederlandse deelnemers

De Jong is de huidige nummer 109 van de wereld en mocht daardoor niet rechtstreeks meedoen aan het graveltoernooi, zoals Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor. De Jong wordt zo de derde Nederlander in het hoofdtoernooi. Griekspoor en Van de Zandschulp waren wel rechtstreeks toegelaten. Griekspoor, de beste tennisser van Nederland, treft begin volgende week de Italiaan Matteo Arnaldi. Van de Zandschulp neemt het op tegen de Argentijn Francisco Cerúndolo.

De afgelopen jaren ging De Jong telkens in ronde twee onderuit tegen een echte topper. In 2024 was Carlos Alcaraz te sterk en een jaar later was het Alexander Zwerev die aan het langste eind trok.

Bij de vrouwen is Suzan Lamers de enige Nederlandse die meedoet aan het Franse tennistoernooi.

