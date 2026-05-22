Tijdens de kwartfinale van een WTA-toernooi in Straatsburg gebeurde er een bizar moment. Leylah Fernandez , de US Open-finaliste van 2021, kreeg forse kritiek van haar vader Jorge Fernandez.

Op donderdag 21 mei werd Leylah Fernandez met 2-0 in sets (6-4, 6-4) verslagen door de Victoria Mboko. De 19-jarige tennisster plaatste zich hiermee voor de halve finales in Straatsburg en zal het opnemen tegen Jaqueline Cristian, terwijl haar landgenote zich nu richt op Roland Garros.

'Je krijgt open kansen en verprutst ze allemaal'

Na afloop van de kwartfinalepartij verscheen op sociale media een bizarre video van een discussie tussen Leylah en haar vader Jorge, waarin hij extreem vocaal was, zijn dochter uitschold en beledigde.

"Zij heeft die speelstijl ontwikkeld door naar ons te kijken, dat vertelde haar vader me. En jij weigert dat te accepteren. Hoe vaak moet ik het je nog recht in je gezicht gooien voordat je eindelijk je spel aanpast? Je krijgt zoveel open kansen voor andere slagen en je verprutst ze allemaal. Je wilt gewoon niet luisteren", zei Fernandez, zichtbaar geïrriteerd tegen zijn eigen dochter. "Wil je echt tennissen of niet? Zo ingewikkeld is het niet", voegde hij eraan toe.

"Dit meisje staat in de top 10 van de wereld, ze is extreem solide. Ze bereikt de kwartfinales op Grand Slams, iets wat jij de afgelopen vier jaar niet meer hebt gedaan. Dus als je terug wilt naar dat niveau, moet je die slices blijven slaan", concludeerde Jorge, terwijl Leylah de snaren van haar racket afstelde en haar vader nauwelijks aankeek.

“Do you want to play tennis or not?” The full on-court coaching rant about split steps, slices, and wasted down-the-line shots is now ready with English translated captions attached to this video.



— made by TranslateMom



— TranslateMom (@TranslateMom) May 22, 2026

Roland Garros

In de eerste ronde van Roland Garros neemt Fernandez het op tegen de Amerikaanse Alycia Parks. Fernandez behaalde dus in 2021 de finale van de US Open. Deze verloor ze van Emma Raducanu. Op het gravel in Parijs kwam de Canadese nooit verder dan de kwartfinale. Inmiddels staat ze op plek 24 van de wereld.

