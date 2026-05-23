Aryna Sabalenka staat op het punt om te beginnen aan haar campagne in Parijs. De Belarussische toptennisster hoopt dit jaar eindelijk eens te winnen op Roland Garros. Daarvoor moest ze wel het een en ander veranderen aan haar spel. "Mijn emoties verpestten mijn spel."

Er staat dit jaar geen maat op Aryna Sabalenka. Nadat ze de knappe Sunshine Double pakte in de Verenigde Staten, door zowel te winnen in Miami als op Indian Wells, ging ze vrolijk door met winnen. Toch lukte het de nummer één van de wereld tot nu toe nog nooit om de titel te pakken op Roland Garros. Daar hoopt ze dit jaar verandering in aan te brengen. Bovendien heeft Sabalenka wel een idee wat er dit jaar beter moet.

'Daardoor daalde mijn niveau'

De afgelopen dagen is er veel commotie rond de Franse Open, en dan vooral rond het prijzengeld. Daardoor leken sommige tennistoppers de persdag zelfs te boycotten, maar daar was gelukkig geen sprake van. Ook Sabalenka kwam uiteraard aan het woord.

"Mijn emoties verpestten mijn spel en mijn tegenstanders merkten dat ik soms te overdreven reageerde", aldus een realistische Sabalenka, die het een en ander heeft veranderd in aanloop naar het prestigieuze toernooi. "Ik denk dat mijn emoties mijn spel verpestten en mijn niveau dramatisch daalde wanneer ik te overdreven op alles begon te reageren. Tegelijkertijd zagen mijn tegenstanders dat en schakelden ze door om beter te spelen."

Jacht op eerste titel in Parijs

"Ten eerste was het belangrijk dat mijn tegenstander niet kon zien wat er in mijn hoofd omging. Tegelijkertijd zorgde dat ervoor dat ik beter presteerde en in de zone bleef", aldus de Wit-Russische. "Dat is iets waarin ik me door de jaren heen enorm heb verbeterd, en het heeft me geholpen om een hoger niveau te bereiken."

Ze hoopt dan ook dat ze het dit jaar nóg beter doet dan vorig jaar. Toen behaalde Sabalenka de finale, maar verloor ze, na nieuwe frustraties, van Coco Gauff. "Ik kan alleen maar zeggen dat ik klaar ben om te vechten, en natuurlijk hoop ik het dit jaar iets beter te doen dan vorig jaar," besluit een hoopvolle toptennisster. Zij begint haar jacht op de titel op maandag tegen de Spaanse Jessica Bouzas Maneiro, de nummer 51 van de wereld.

