Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp waren jarenlang elkaars grootste concurrenten, maar die rivaliteit heeft plaatsgemaakt voor wederzijds respect en vriendschap. In een openhartig dubbelinterview vertellen de Nederlandse toptennissers hoe de strijd hen beter maakte én waarom ze elkaar nu harder nodig hebben dan ooit.

Het contrast kan niet groter tussen de twee. Griekspoor aan de ene kant is behoorlijk explosief, in zowel zijn karakter als zijn spel. Van de Zandschulp is de rustigere van de twee en overdenkt alles. De Nederlandse toptennissers konden het ook niet altijd goed met elkaar vinden. Een paar jaar terug was er belangrijke voor ze wie de nummer één van Nederland was.

"Ergens wisten we toen ook al wel dat we elkaar nodig hadden, maar het grotere plaatje zien, was toen een stuk moeilijker dan nu", zegt Griekspoor in een dubbelinterview met Van de Zandschulp in De Telegraaf. Destijds trainden ze amper samen en was er geen contact. Inmiddels zijn beide tennissers doorgewinterd en weten ze wel beter.

Van rivalen naar vrienden

"Ik ben er van overtuigd dat die strijd ons heeft geholpen", gaat Van de Zandschulp verder. "Het heeft ons gemotiveerd om beter te worden." Het kwartje had ook de andere kant op kunnen vallen, beseffen de twee. "Ik waardeer hem gewoon heel erg als mens", zegt Griekspoor, die ook de tenniskwaliteiten van zijn landgenoot roemt.

De twee hebben naar eigen zeggen tijd en moeite gestoken om hun tennisvriendschap te verbeteren. Het zijn generatiegenoten en legden ongeveer dezelfde weg af. "Het is fijn om daar met iemand over te kunnen praten die je dan ook echt begrijpt", vindt Van de Zandschulp.

Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp op Roland Garros

De twee staan aan de vooravond van Roland Garros. Van de Zandschulp zou graag over de service van Griekspoor beschikken, terwijl andersom Griekspoor het verdedigde aspect van zijn vriend wil hebben. De Nederlandse toptennisser moeten in ieder geval hun beste spel laten zien op het gemalen beton in Parijs.

Griekspoor is als 29e geplaatst op Roland Garros en treft in de eerste ronde de Italiaan Matteo Arnaldi. In de tweede ronde stuit hij mogelijk op de Fransman Alexandre Müller of Stefanos Tsitsipas uit Griekenland. Van de Zandschulp heeft geen geplaatste status en neemt het in zijn eerste partij op tegen Francisco Cerundolo, de Argentijnse nummer 25 van de plaatsingslijst. In ronde twee wacht dan mogelijk een thuisspeler: de afscheid nemende Gaël Monfils of diens landgenoot Hugo Gaston.

Volg via onze tennispagina het laatste nieuws over Roland Garros, lees meer over het veelbesproken prijzengeld, raadpleeg de tv-gids en bekijk het programma en de uitslagen van het tweede grandslamtoernooi van het jaar.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover