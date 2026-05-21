Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp weten eindelijk waar ze aan toe zijn op Roland Garros. In Parijs werd donderdag de loting voor het hoofdtoernooi gedaan en daarbij trof Griekspoor het een stuk beter dan zijn landgenoot.

Griekspoor is als 29e geplaatst in Parijs en daardoor was het op voorhand al zeker dat hij geen topper zou gaan treffen in de eerste ronde. Uiteindelijk kwam de Italiaan Matteo Arnaldi uit de koker als tegenstander. Arnaldi was in 2024 nog de nummer 30 van de wereld en haalde in dat jaar ook de achtste finales in Parijs, maar is inmiddels afgezakt naar de 96e plek. Griekspoor speelde nog nooit tege Arnaldi.

Voor Griekspoor, die vorig jaar de achtste finales haalde, liggen er mogelijkheden. Hij kan in de derde ronde weliswaar de als vijfde geplaatste Ben Shelton treffen, maar gravel is zeker niet de favoriete ondergrond van de Amerikaan. Als Griekspoor het tot de kwartfinale schopt dan wacht daarin waarschijnlijk Jannik Sinner.

Van de Zandschulp tegen angstgegner

Van de Zandschulp hoorde bij de ongeplaatste spelers en lootte dan ook een stuk zwaarder. Hij treft de Argentijn Francisco Cerundolo in de eerste ronde. Van de Zandschulp verloor alle drie zijn partijen tegen de nummer 27 van de wereld en wist vorige maand bij hun enige ontmoeting op gravel slechts drie games te winnen.

Als Van de Zandschulp weet te stunten, wacht hem daarna mogelijk een clash met de afzwaaiende Gaël Monfils. De Nederlander zou in de derde ronde eventueel Daniil Medvedev kunnen treffen.

Topfavorieten tegen Fransen

Sinner, Alexander Zverev en Novak Djokovic zijn in Parijs de drie hoogstgeplaatste spelers en zij zijn allmaal aan een Fransman gekoppeld in de eerste ronde. Sinner neemt het op tegen Clément Tabur, Zverev krijgt Benjamin Bonzi als tegenstander en Djokovic speelt tegen de boomlange Giovanni Mpetshi Perricard.

Mogelijk meer Nederlanders

Griekspoor en Van de Zandschulp zijn voorlopig de enige twee Nederlandse deelnemers aan het hoofdtoernooi. Daar zouden er nog twee bij kunnen komen, maar daar is wel het nodige geluk voor nodig.

Jesper de Jong en Suzan Lamens verloren donderdag de finale van het kwalificatietoernooi. Als er tot de start van het hoofdtoernooi nog afmeldingen zijn dan zouden zij als lucky loser alsnog toegelaten kunnen worden. Dat is echter geen zekerheidje, want die plekken worden via loting verdeeld.

Het hoofdtoernooi van Roland Garros gaat zondag van start. Op zaterdag 6 juni staat de vrouwenfinale op het programma en een dag later zijn de mannen aan de beurt. Carlos Alcaraz en Coco Gauff zijn de titelhouders, maar de Spanjaard is door een blessure afwezig in Parijs.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover