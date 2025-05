Kleurrijke debutant (18) steelt de show op Roland Garros, honderden mensen teleurgesteld in de rij

Ergens ver weggestopt op baan 7 van Roland Garros stal een 18-jarige debutant op het Franse gravel dinsdag de show. De Braziliaan Joao Fonseca stond voor een enorme opgave in de eerste ronde, want de als dertigste geplaatste Hubert Hurkacz was zijn tegenstander. De jongeling bleef ijzig kalm onder de spotlights.

Fonseca debuteerde eerder dit jaar op de Australian Open en zorgde daar al voor een grote fanschare door Andrej Rublev te verslaan en vervolgens Lorenzo Sonego tot een vijfsetter te dwingen. Nu maakte hij zijn debuut op Roland Garros tegen Hurkacz, de Pool die nog niet zo lang geleden in de top tien van de wereld stond.

Flinke rij bij baan 7

In een zeer kleurrijke outfit met groen, blauw, roze, paars en geel wist Fonseca zich gesteund door een bomvolle tribune. Er wilden zó veel mensen kijken, dat gedurende de hele wedstrijd er een flinke rij stond buiten baan 7. De wedstrijd was niet op berekend op zo veel aandacht, dus stonden honderden mensen teleurgesteld in de rij. Eenmaal binnen stonden de toeschouwers hun plekken niet meer af.

Beelden: Eurosport/HBO Max.

Staande ovatie

Ondanks dat hij 'maar' 65ste van de wereld staat, werd zijn naam al gescandeerd. Hij liet Hurkacz alle hoeken van de baan zien en was in drie sets klaar met de 28-jarige Pool. Een staande ovatie viel hem ten deel en de vele Braziliaanse fans in het publiek konden hun geluk niet op. Na 1 uur en 42 minuten spektakel mocht de kleurrijke debutant zijn plekje in de tweede ronde verzekeren. Hurkacz gaf hem een uitgebreide klop op de schouder en kon bij tijd en wijle ook zijn ogen niet geloven.

Groter stadion?

Voor de tweede ronde doet de planner van Roland Garros er verstandig aan om Fonseca in te plannen op een baan waar meer fans in kunnen. Zeker omdat hij nu tegen de Fransman Pierre-Hugues Herbert moet. De thuisspeler werd door een wildcard aan het hoofdtoernooi toegevoegd en won zijn partij in de eerste ronde knap van landgenoot Benjamin Bonzi, die bijna 100 plekken hoger staat dan Herbert op de ATP-ranking.

