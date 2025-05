Kort avontuur voor beroemde vriendin bij Roland Garros: nummer vier van de wereld direct uitgeschakeld

Taylor Fritz is tegen een zeer verrassende nederlaag opgelopen bij Roland Garros. De nummer vier van de wereld verloor met 3-1 in sets van Daniel Altmaier (66e). Dat betekent ook dat Fritz' beroemde vriendin maar één wedstrijdje op de tribunes heeft gezeten.

Morgan Riddle is er altijd bij als Fritz moet tennissen en zij wordt ook maar wat graag in beeld gebracht door de aanwezige camera's. De 27-jarige Amerikaanse wordt de beroemdste vrouw in het mannentennis genoemd en heeft daar zelf een goede verklaring voor.

Riddle is populair op sociale media met 435.000 volgers op Instagram, 590.000 op TikTok en 105.000 op YouTube. "Ik dicht een gat in de contentmarkt", zegt ze daar zelf over. "De helft van alle tennisliefhebbers is vrouw. Zij houden van de sport, maar ook van de outfits, het reizen en levensstijl eromheen."

Snelle uitschakeling

Maar Roland Garros zit er dus al snel op voor haar. Tenminste: het aanmoedigen van haar vriend kan niet meer. Fritz verloor na twee uur en 43 minuten van Altmaier: 7-5, 3-6, 6-3 en 6-1 in sets.

Carlos Alcaraz

Titelverdediger Carlos Alcaraz (22) heeft zich ten koste van Giulio Zeppieri (23) geplaatst voor de tweede ronde van Roland Garros. De Spanjaard rekende op Court Suzanne-Lenglen in drie sets af met de Italiaanse nummer 310 van de wereldranglijst: 6-3 6-4 6-2. Alcaraz speelt in de tweede ronde tegen de Hongaar Fabian Marozsan.

Alcaraz begon een dag na een eerbetoon aan zijn landgenoot Rafael Nadal sterk. De Spaanse tennisser was een klasse beter dan zijn linkshandige tegenstander, die via het kwalificatietoernooi binnenkwam.

Alcaraz is in Parijs als tweede geplaatst, maar geldt op Roland Garros als favoriet voor de titel. Zeker nadat hij in aanloop naar het tweede grandslamtoernooi van het jaar in de finale van Rome had afgerekend met Jannik Sinner. De Italiaanse nummer 1 van de wereld lag er drie maanden uit door een schorsing om een positieve dopingtest.

