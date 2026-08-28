In het internationale toptennis gaat het al lang niet meer alleen om prijzengeld. De grootste sterren verdienen jaarlijks tientallen miljoenen euro's aan sponsordeals, reclamecampagnes en andere commerciële activiteiten. Het Amerikaanse zakenblad Forbes heeft vrijdag zijn jaarlijkse ranglijst gepubliceerd met de tien bestverdienende tennissterren ter wereld. Daarbij zijn de geschatte inkomsten van de afgelopen twaalf maanden op én naast de tennisbaan bij elkaar opgeteld.

Jannik Sinner voert de lijst aan. Hij heeft volgens de cijfers in totaal 49,9 miljoen euro verdiend. Daarmee blijft de 25-jarige Italiaan zijn grote rivaal Carlos Alcaraz voor. De Spanjaard komt uit op 46,3 miljoen euro. Sinner verdiende 19,8 miljoen euro op de tennisbaan en harkte daarnaast nog eens 30,1 miljoen euro binnen met onder meer reclame- en sponsorcontracten.

De Italiaan kende ook sportief een bijzonder succesvol jaar. Zo won hij Wimbledon door in de finale af te rekenen met Alexander Zverev. Daarnaast bereikte hij bij de Australian Open de halve finales en boekte hij meerdere grote toernooizeges. Sinner ontbreekt echter op de US Open vanwege een knieblessure.

Opvallende derde plaats

De grootste verrassing vinden we op de derde plaats. Serena Williams heeft met 34,7 miljoen euro meer verdiend dan vrijwel alle actieve topspelers. Dat is opmerkelijk, aangezien de inmiddels 44-jarige Amerikaanse jarenlang geen officiële wedstrijd speelde. In juni maakte de 23-voudig grandslamwinnares haar rentree. Op de US Open komt ze samen met haar zus Venus uit in het dubbelspel.

Williams moet het financieel dan ook nauwelijks van haar prestaties op de baan hebben. Sinds haar comeback verdiende ze slechts 86.000 euro aan prijzengeld. Het overgrote deel van haar miljoeneninkomsten is afkomstig uit reclame en sponsordeals. Ook na haar eerdere afscheid bleef Williams voor grote merken bijzonder interessant.

Sabalenka

Aryna Sabalenka volgt op de vierde plaats. De Belarussische verdiende in totaal 31,1 miljoen euro, waarvan 11,3 miljoen aan prijzengeld. De overige 19,8 miljoen euro kwam uit commerciële inkomsten. Coco Gauff maakt met 30,6 miljoen euro de top vijf compleet. Daarna volgen Novak Djokovic (26 miljoen), Qinwen Zheng (19,5 miljoen) en Iga Swiatek (17,7 miljoen euro).

Alexander Zverev staat op de negende plaats. De Duitser verdiende de afgelopen twaalf maanden 16,1 miljoen euro. Opvallend is dat bij hem juist een groot gedeelte van dat bedrag rechtstreeks uit zijn prestaties op de baan komt: 11,8 miljoen euro bestaat uit prijzengeld en ongeveer 4,3 miljoen euro uit commerciële inkomsten. Voor Zverev betekent het zijn eerste plek in de top tien van deze inkomstenranglijst sinds 2019.

Elena Rybakina sluit de top tien af met 15 miljoen euro. Het verschil tussen de absolute supersterren en de rest is daarmee aanzienlijk. Sinner verdient bijvoorbeeld ruim drie keer zoveel als de nummer tien van de ranglijst.