Lionel Messi ziet Novak Djokovic zijn record aanscherpen in Miami, met nieuwe mijlpaal op komst

Novak Djokovic heeft in Miami wederom een record gepakt. De Servische tenniskampioen versloeg Grigor Dimitrov in de halve finale en is nu de oudste speler ooit in de eindstrijd van een masterstoernooi.

Nole is 37 jaar en 10 maanden. Recordhouder Roger Federer was in 2019, ook in Miami, 37 jaar en 7 maanden toen hij in de finale stond. Uiteindelijk won de Zwitser het toernooi ook, door zijn zege op John Isner.

De partij werd in de derde game onderbroken vanwege vervelend gedrag bij een toeschouwer. Die maakte allerlei ongewenste herrie, waarna Dimitrov aangaf dat het hem stoorde. Beveiligers begaven zich naar de onverlaat en zetten de persoon uit de arena.

Mijlpaal Novak Djokovic

Ook hoopt Djokovic een andere mijlpaal te behalen. Momenteel heeft de olympisch tenniskampioen 99 toernooien op zijn naam geschreven. Nummer 100 kan dus zondag een feit worden. Dan moet hij afrekenen met de winnaar van de andere halve finale: Taylor Fritz tegen Jakub Menšík.

Alleen Jimmy Connors (109) en Federer (103) wonnen meer dan honderd toernooien. De ongekende zegetocht van Djokovic door het mannentennis begon trouwens in Nederland, in 2006. In dat jaar won hij in Amersfoort het Dutch Open op gravel. Hij was in de finale te sterk voor Nicolás Massú.

Novak Djokovic zorgt voor hartverwarmend moment: 'Ben je zenuwachtig?' Toptennisser Novak Djokovic trof donderdagavond Sebastian Korda in de kwartfinale van het Masters-toernooi in Miami. Voor aanvang van de wedstrijd vond er een hartverwarmend moment plaats toen de Serviër een praatje maakte met een zichtbaar opgewonden jonge fan.

Lionel Messi

Topvoetballer Lionel Messi bekeek de wedstrijd vanaf een mooi plekje dichtbij het court. De Argentijnse superster speelt bij Inter Miami. Hij verscheen op het grote scherm tijdens een break en kreeg een applausje van de fans.

Enorme verbazing bij John van 't Schip na dramatisch debuut: 'Alleen Lionel Messi kan zich dat veroorloven' John van 't Schip had zijn eerste interlands als bondscoach van Armenië vast anders voorgesteld. Over twee duels werd met pijnlijke cijfers verloren van Georgië in de Nations League. Om die reden verontschuldigde Van 't Schip zich tegenover de bevolking van het land.

Wanten

Het is bloedheet in Miami. Djokovic heeft daar iets op gevonden: speciale handschoenen om zijn lichaamstemperatuur te verlagen. Beelden van Djokovic met de handschoenen gingen al snel viraal en veel fans vroegen zich af waarvoor ze dienden. De handschoenen zijn gevuld met ijspakken, die Djokovic helpen zijn handen te koelen, extra belangrijk omdat deze door het vasthouden van zijn racket nog meer zweten.

Bizar ritueel van toptennisser Novak Djokovic gaat de wereld over: 'Het is magisch' Novak Djokovic heeft de halve finales van het masterstoernooi van Miami bereikt, waarin hij het opneemt tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov. In zijn kwartfinale versloeg hij Sebastian Korda met 6-3, 7-6, maar één moment trok ieders aandacht.

Deelnemers Miami

Veel absolute toppers werden al vroegtijdig uitgeschakeld op het toernooi in Miami. Zo moesten Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Jack Draper en Holger Rune het toernooi al in de tweede ronde verlaten. Ook Stefanos Tsitsipas, Tommy Paul, Casper Ruud en Alexander Zverev zijn al uitgeschakeld.