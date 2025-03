Nederlandse tennisster (25) moet in Miami meteen koffers pakken, maar wel met flink veel prijzengeld

In twee weken tijd bijna 60.000 dollar verdienen met drie potjes tennis is niet verkeerd. Toch is het voor de Nederlandse tennisster Suzan Lamens een doekje voor het bloeden. De 25-jarige vloog er woensdag al in de eerste ronde uit tijdens de Miami Open.

Lamens speelde twee Master-toernooien op rij, maar kwam in Miami niet verder dan één partij. Op de WTA Master van Indian Wells anderhalve week geleden won ze wél een wedstrijd, maar ging ze in de tweede ronde onderuit. Lamens is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de tweede ronde van het masterstoernooi van Miami.

Break meteen beslissend

De Japanse Moyuka Uchijima was in twee sets te sterk voor de 25-jarige speelster uit Berkel en Rodenrijs: 6-4, 6-3. Tegen Uchijima, de nummer 53 van de wereld, was de eerste break meteen beslissend voor de setwinst. In de tweede set verloren beide speelsters al vroeg hun opslag. Nadat dat Lamens nog eens was overkomen (1-3) gaf de twee jaar jongere Japanse die marge niet meer weg.

Flink prijzengeld

En dus moet Lamens alweer haar koffers pakken, maar wel met een flink bedrag aan prijzengeld. Ze krijgt door haar nederlaag in de eerste ronde alsnog 23.760 dollar, bijna 22.000 euro. Dat komt nog bovenop de 35.260 dollar die ze op Indian Wells verdiende, waardoor de teller op de twee Amerikaanse toptoernooien stokt net voor de 60.000 dollar aan prijzengeld.

Tallon Griekspoor

Bij de mannen zou Tallon Griekspoor donderdag beginnen aan zijn toernooi, maar de Nederlandse toptennisser trok zich daags voor zijn eerste partij terug. Hij haalde op Indian Wells nog knap zijn eerste Masters-kwartfinale van zijn carrière. In de kwalificaties mocht een Nederlandse jonkie aan het grote werk ruiken, maar ging hij niet verrassend meteen onderuit.

Nog twee Nederlanders over

In Miami zitten er nu alleen nog landgenoten in het dubbelspel. Bij de mannen Sem Verbeek (30) met zijn Zweedse dubbelpartner Andre Goransson ver te komen. Bij de vrouwen verdedigt Demi Schuurs, de zus van voetballer Per Schuurs, de Nederlandse eer. Zij koppelt met de Amerikaanse Asia Muhammad en deed dat in Indian Wells ook niet onverdienstelijk.