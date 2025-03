Tallon Griekspoor verbaast zich over aandacht voor schaatsen in Nederland: 'Tennis is mondiaal veel groter'

Nederlandse toptennisser Tallon Griekspoor heeft na zijn uitschakeling in Indian Wells genoten van het sportweekend. Daarbij verbaasde hij zich wel over de vele aandacht voor de WK afstanden. "Hoeveel mensen schaatsen er nou op topniveau?"

Griekspoor houdt naast tennis ook van andere sporten. "Ik heb dit weekend Ajax - AZ gekeken en veel golf. Ik ben ook Formule 1-liefhebber, maar dat was hier midden in de nacht", vertelt hij aan De Telegraaf.

Indrukwekkende Max Verstappen vergeleken met Jutta Leerdam: 'Hij is dus zó goed' Niemand, en zeker Max Verstappen zelf niet, had verwacht dat de regerend wereldkampioen bij de eerste Formule 1-race van het seizoen tweede zou worden. Toch maakte de Nederlander het waar in een 'gemankeerde' Red Bull-auto. De regen hielp mee, maar de klasse van Verstappen straalde er in Australië vanaf.

WK afstanden

In Nederland was er vooral aandacht voor het schaatsen. Op de WK afstanden pakte Joep Wennemars een sensationele wereldtitel op de 1000 meter en werd Joy Beune gekroond tot 'koninging van de WK' met drie gouden medailles.

Schaatsicoon Ireen Wüst spreekt bijzondere hoop uit voor Joy Beune en Joep Wennemars: 'Sorry' Het ging op de WK afstanden niet alleen over Joep Wennemars en Joy Beune, maar ook over hun ouders. Vader Erben Wennemars stond in Hamar de hele tijd met zijn neus op televisie te vertellen over de prestaties van de schaatsers en de ouders van Beune werden door haar telkens betrokken in haar ereronde. De band tussen de topsporters en hun vader en moeder staat geregeld onder druk.

Griekspoor vind het toch vreemd dat er voor die prestaties meer interesse is in Nederland dan voor zijn eigen. "Een beetje wel, omdat tennis mondiaal zoveel groter is dan schaatsen. En hoeveel mensen schaatsen er nou op topniveau? Je mag het niet eens met elkaar vergelijken."

Indian Wells

Zelf beleefde de 28-jarige afgelopen week zijn beste masterstoernooi ooit met een kwartfinale in Indian Wells. Daarin werd hij uitgeschakeld door Holger Rune. Door de knappe reeks is Griekspoor gestegen naar plek 34 op de wereldranglijst.

Dit gigantische bedrag aan prijzengeld verdient Tallon Griekspoor met zijn stuntweek in Indian Wells Tallon Griekspoor is na een enorme stunt uitgeschakeld op het masterstoernooi van Indian Wells. De tennisser bereikte voor het eerst in zijn carrière in de kwartfinale bij het evenement in de Verenigde Staten en dat is niet alleen goed geweest voor zijn positie op de wereldranglijst, maar ook voor zijn bankrekening. Griekspoor heeft namelijk een heel mooi bedrag aan prijzengeld verdiend.

'In de spotlights'

"Maar begrijp me niet verkeerd; het is met alle respect, hè, want ik zie ook die filmpjes voorbijkomen", vervolgt Griekspoor. "Het is schitterend hoe de zoon van Erben Wennemars wereldkampioen wordt en hoe zo’n Jenning de Boo uithaalt op de 500 meter. Dat zijn megaprestaties en het is prima dat daar aandacht naar uitgaat. Ik lig daar niet wakker van. Ik hoef zelf ook niet de hele dag in de spotlights te staan.”

Kersvers wereldkampioen Jenning de Boo maakte foutje bij ereronde: 'Sponsoren waren er minder blij mee' Jenning de Boo haalde bij de WK afstanden in Hamar drie medailles op, waaronder goud op de 500 meter. De Groningse topschaatser was maandag te gast bij 'Bar Laat' om over zijn glorieuze toernooi te praten. Daar moest hij bekennen dat hij een foutje had gemaakt.

Hij snapt ook wel dat voor tv-kijkers een tenniswedstrijd misschien minder interessant is. "De 500 meter bij schaatsen is bijvoorbeeld maar 35 seconden spanning. Tenniswedstrijden kunnen soms wel uren duren. Daar moet je echt voor gaan zitten. Het is best een moeilijke sport om te volgen, maar voor de liefhebbers schitterend om te zien."

Miami Open

Veel tijd om sport te kijken heeft Griekspoor niet. Hij komt woensdag namelijk alweer in actie op het volgende toernooi: de Miami Open. Dat stond aanvankelijk niet in zijn schema, maar door zijn goede optredens in Indian Wells heeft hij besloten in de Verenigde Staten te blijven. In de eerste ronde neemt hij het op tegen de Argentijn Tomás Martín Etcheverry.