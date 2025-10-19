Botic van de Zandschulp heeft zijn laatste kwalificatiewedstrijd voor het ATP-toernooi in Basel verloren. De Amerikaan Reilly Opelka was in twee sets te sterk voor de Nederlander. Van de Zandschulp kreeg echter niet veel later geweldig nieuws.

De vorm van Van de Zandschulp is de laatste weken niet heel denderend te noemen. De Nederlander, die sinds kort samenwerkt met het Nederlandse tennisicoon Raemon Sluiter, won tijdens het toernooi van Brussel nog knap van Joao Fonseca in ronde één, maar in ronde twee ging hij verrassend onderuit. Tegen Eliot Spizzirri zakte hij in de tweede set volledig in en verloor hij met 6-0.

In Zwitersland leek hij het tij vervolgens gekeerd te hebben. In de eerste ronde won Van de Zandschulp knap van de hoger gerankte Italiaan Mattia Bellucci, waardoor hij in ronde twee tegen het Amerikaanse servicekanon Reilly Opelka kwam te staan.

Oppermachtige Opelka

Van de Zandschulp ondervond al snel dat de service van Opelka één van de machtigste van de hele tour is. De Nederlander had zelden een antwoord als de Amerikaan de game mocht beginnen. Opelka had daarom aan één break genoeg om de eerste game van Van de Zandschulp af te snoepen.

Vervolgens liet set twee eenzelfde soort spelbeeld zien. Opelka tikte zijn servicegames telkens enigszins gemakkelijk binnen en Van de Zandschulp schutterde. Halverwege de set werd de tennisser uit Wageningen dan ook wederom gebroken. Vervolgens speelde Opelka de wedstrijd uit en won hij ook set 2 met 6-4.

Lucky Loser

Het avontuur in Basel leek er daarmee op te zitten in Basel, maar hij kreeg even later geweldig nieuws. Van de Zandschulp werd door afmeldingen alsnog als lucky loser toegevoegd aan het hoofdtoernooi. Hij speelt ergens in de komende dagen in de eerste ronde tegen de Tsjech Jiri Lehecka. Mogelijk kan hij profiteren van wat vermoeidheid bij hem, want Lehecka speelt zondag nog de finale van het ATP-toernooi in Brussel.