De finale van de Davis Cup was zondagavond één groot feest, tot het uit het niets helemaal mis ging op de tribunes in Bologna. De volgepakte stoelen veranderden in luttele seconden van luidruchtig naar doodstil. De Italiaan Flavio Cobolli hoorde als eerste dat het mis was en liet meteen ingrijpen.

De nummer 22 van de wereld speelde in zijn thuisland tegen Jaume Munar en had de kans om de finale van de Davis Cup al snel in het voordeel van Italië te beslissen. Landgenoot Matteo Berrettini had namelijk al Pablo Carreno-Busta verslagen in de eerste wedstrijd van het landentoernooi. Tegen Munar had Cobolli echter weinig in te brengen. Hij verloor de eerste set kansloos met 6-1 en keek ook in de tweede set al meteen tegen een break achterstand aan (0-1). Toen ging het echter mis.

Medisch personeel nodig

Terwij Cobolli de kans kreeg de break tegen weer ongedaan te maken, hoorde hij mensen op de tribunes om hem heen om zijn aandacht schreeuwen. Een toeschouwer had dringend medische hulp nodig en dus kon de umpire niet anders dan het duel te staken op breekpunt voor Cobolli. Beide spelers snelden naar hun banken langs het net, terwijl de organisatie voor de nodige hulp kon zorgen. Medisch personeel werd naar de nok van het stadion gestuurd om hulp te bieden.

Incident

In eerste instantie was Munar nog kwaad op Cobolli vanwege zijn timing en deed nog moeilijk. Cobolli reageerde kalmerend door zijn tegenstander te wijzen op de noodsituatie op de tribune. Al snel zaten beide heren in afwachting van de hervatting van het duel. Dat gebeurde uiteindelijk pas na enkele minuten, toen de toeschouwer werd afgevoerd.

Twee toeschouwers overleden

De laatste weken gaat het opvallend vaak mis tijdens tenniswedstrijden. Op de ATP Finals in Turijn stierven twee toeschouwers tijdens een wedstrijd. Ook toen moest het duel worden stilgelegd. In de finale tussen Jannik Sinner en Carlos Alcaraz was er nóg een medisch noodgeval, waarbij een toeschouwer moest worden afgevoerd. De nummers 1 en 2 van de wereld hadden elkaar kunnen treffen in de finale van de Davis Cup, maar beide toppers meldden zich af voor het toernooi.

Cobolli tegen Munar is inmiddels weer in volle gang. Italië staat 1-0 voor tegen Spanje en een land wint het toernooi in Bologna als er twee wedstrijden gewonnen zijn. Als Munar het duel van Cobolli wint, volgt er een beslissende dubbelwedstrijd.