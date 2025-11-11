De ATP Finals moeten normaal gesproken de feestelijke afsluiting van het tennisjaar bij de mannen zijn, maar dit jaar loopt het allemaal net even anders. De organisatie heeft dinsdag bekendgemaakt dat er tijdens de eerste twee dagen van het toernooi twee fans zijn overleden.

Het toernooi ging zondag van start en nu blijkt dat er al twee slachtoffers gevallen zijn in Turijn. Dat bevestigde de organisatie. Spelersbond ATP en de Italiaanse tennisfederatie (FITP) hebben een verklaring uitgegeven waarin ze hun medeleven betuigen aan de families van de overleden tennisfans. Het gaat om mannen van respectievelijk 70 en 78 jaar oud, die in de Inalpi Arena op verschillende tijdstippen een plotselinge hartstilstand kregen.

Een van de twee zou in elkaar zijn gezakt tijdens een bijeenkomst met fans en de ander tijdens de partij tussen de Amerikaan Taylor Fritz en de Italiaan Lorenzo Musetti van maandag. Dat duel werd ook tijdelijk stilgelegd vanwege het incident. Beide mannen kregen medische hulp van aanwezige professionals, maar dat mocht niet meer baten. Ze overleden op weg naar het ziekenhuis.

Schaduw over ATP Finals

Daarmee hangt er nu al een schaduw over het eindejaarstoernooi waaraan de beste acht spelers van het afgelopen jaar meedoen. Het evenement begon afgelopen zondag en duurt nog tot en met zondag 16 november.

Ondanks de vervelende incidenten gaat het toernooi gewoon verder en dus wordt er dinsdag ook weer getennist in Turijn. Carlos Alcaraz speelt dan zijn tweede groepsduel tegen Fritz en in dezelfde poule treffen ook Musetti en Alex de Minaur elkaar. De andere groep bestaat uit Jannik Sinner, Alexander Zverev, Felix Auger-Aliassime en Ben Shelton. De beste twee van elke poule gaan door naar de halve finales.

Sinner is de titelverdediger. Voor hem hangt er veel af van het toernooi, want hij strijdt samen met rivaal Alcaraz deze week niet alleen om de titel, maar ook om wie het jaar afsluit als nummer één van de wereld. Dat heeft de Spanjaard in eigen hand, want als hij alle drie zijn groepsduels wint, is hij zeker van zijn plek bovenaan de ranglijst.