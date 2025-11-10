Novak Djokovic won onlangs weer een titel tijdens het ATP-toernooi van het Griekse Athene. Vervolgens meldde de Serviër zich af voor de ATP Finals. De reden voor die afmelding is nogal opvallend te noemen.

Djokovic debuteerde afgelopen week op het ATP-toernooi van de Griekse hoofdstad Athene. Daar won hij in de eerste drie rondes van zijn angstgegner Alejandro Tabilo, Nuno Borges en Yannick Hanfmann. In de finale trof de Serviër de als tweede geplaatste speler van het toernooi: Lorenzo Musetti. De eerste set leverde Djokovic nog in, maar door de laatste twee te winnen schreef hij het toernooi alsnog op zijn naam.

Het toernooi in Athene heeft nogal een wissel getrokken op het lichaam van Djokovic, want het tennisicoon moest zich afmelden voor de ATP Finals in het Italiaanse Turijn. De fysieke ongemakken die hij heeft zijn te zwaar om in Turijn weer aan te treden. Djokovic vertelde na zijn overwinning dat hij onder de medicatie zat om überhaupt te kunnen spelen in de finale tegen Musetti in Athene.

'Het is al de hele week het probleem'

Djokovic kampt al een hele week met problemen aan zijn schouder. "Helaas wel", geeft de Serviër tegenover Griekse media na de zege. "Ik wilde de beslissing niet te vroeg nemen omdat ik wilde kijken hoe mijn lichaam zou reageren. Na de halve finale was ik nog optimistisch, maar voor de finale begon ik weer echt last te krijgen. Ik verwacht niet dat die schouder beter zal worden in de komende dagen."

De Serviër is van mening dat hij niet op het niveau dat nodig is kan presteren op de ATP-finales. Daar baalt Djokovic enorm van, maar hij is ook blij dat hij zijn rust kan pakken. De ATP-finales zijn traditioneel het laatste toernooi van het seizoen en de tennislegende kan dan ook zijn vakantie gaan boeken. De 38-jarige Djokovic lijkt nog altijd minimaal één seizoen door te willen, maar het is altijd nog de vraag of zijn lichaam nog bereid is om mee te werken. In het afgelopen jaar kampte Djokovic vaker met blessures.