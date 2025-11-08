Het was een dag met twee gezichten voor toptennisser Novak Djokovic. Zaterdag won hij het ATP-toernooi in Athene, maar de 38-jarige kampioen kwam direct daarna met slecht nieuws voor hem en zijn fans.

Djokovic versloeg in de finale van de Griekse hoofdstad de Italiaan Lorenzo Musetti in drie sets: 4-6 6-3 7-5. Voor Djokovic is het de tweede toernooizege van 2025. In mei won de huidige nummer 5 van de wereldranglijst het graveltoernooi van Genève, de honderdste titel uit zijn carrière.

Hij vierde zijn 101e titel door zijn groene shirt uit te trekken, als een soort Hulk. Ook vestigde hij een record: Djokovic is met zijn 38 jaar en 170 dagen de oudste winnaar van een ATP-titel ooit.

ATP Finals

De Serviër meldde na afloop dat hij zich vanwege een schouderblessure afmeldt voor de ATP Finals. Musetti, die door de nederlaag naast een ticket voor de ATP Finals in Turijn greep, kan zo alsnog deelnemen. Hij vervangt Djokovic in de Jimmy Connors-groep.

HISTORY MAKER 1⃣0⃣1⃣@DjokerNole becomes the oldest ATP champion at 38 years and 5 months! 🙌#HellenicChampionship pic.twitter.com/9F2RTtZq47 — ATP Tour (@atptour) November 8, 2025

Verloop van de finale in Athene

Musetti won de eerste set door een break op 1-1 en die voorsprong vervolgens vast te houden. Djokovic dwong een derde set af door op 4-3 in de tweede set de opslagbeurt van de Italiaan te winnen.

In de beslissende set nam de Serviër twee keer een break voorsprong, maar de Italiaan knokte zich terug. Djokovic plaatste op 5-5 opnieuw een break door zijn vierde breakpoint in die game te benutten. Daarna serveerde hij de partij uit voor opnieuw een titel.

Griekenland

Dat hij de titel wint in Griekenland is emotioneel belangrijk voor Djokovic. Eerder dit jaar verhuisde hij met zijn familie naar het land. "Bedankt voor jullie steun en dat jullie deze geweldige hal weer hebben gevuld", zei hij nadat hij in de halve finale won van Yannick Hanfmann.

"Dit is een fantastische plek voor zo'n toernooi. Eerlijk gezegd is dit mijn derde wedstrijd op het center court, maar elke keer als ik opkom, sta ik versteld. Ik heb in de mooiste en grootste zalen ter wereld gespeeld, maar deze behoort zeker tot de top drie. En jullie maken het ook speciaal", sprak hij lovend.

WTA Finals

De WTA Finals werden zaterdag afgerond. Elena Rybakina heeft voor het eerst de WTA Finals, het eindejaarstoernooi met de beste acht speelsters van het jaar, gewonnen. De 26-jarige tennisster uit Kazachstan versloeg in de finale in het Saudische Riyad Aryna Sabalenka, de nummer 1 van de wereld uit Belarus: 6-3 7-6 (0).

Rybakina, de nummer 6 van de wereldranglijst, stond voor het eerst in de finale van de WTA Finals. Sabalenka haalde ook in 2022 de finale, maar verloor toen van Caroline Garcia uit Frankrijk.