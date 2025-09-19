Voormalig toptennisster Jelena Dokic heeft de afgelopen maanden veel losgemaakt in de tenniswereld. Ze kreeg de nodige kritiek te verduren op haar gewicht en verloor bovendien haar vader. Donderdag liet ze opnieuw van zich horen, dit keer met een indrukwekkende persoonlijke boodschap.

Op Instagram plaatste Dokic een collage van drie foto's uit verschillende fases van het leven, met drie verschillende maten. "Links: in mijn twintiger jaren, als succesvol tennisster. In het midden: in mijn dertiger jaren, mezelf opnieuw uitvinden en nieuwe richtingen inslaan. Rechts: nu in mijn veertiger jaren, als voormalig nummer 4 van de wereld, spreker, commentator, tv-persoonlijkheid en tweevoudig bestsellerauteur", zo begint ze haar bericht.

Ze benadrukt dat ze in verschillende decennia andere maten en successen kende, maar altijd dezelfde hardwerkende en oprechte persoon bleef. Toch was er telkens wel iemand die iets te klagen had of iets negatiefs over haar schreef.

Dit is altijd voor haar het geval geweest. "Ja, zelfs in mijn twintiger jaren als maat 34, in mijn dertiger jaren als maat 50 en nu in mijn veertiger jaren als maat 38.

Of ik nu tennisser, commentator, auteur, spreker of pleitbezorger was."

Realiteit

Inmiddels beseft Dokic dat dit de realiteit is. "Iemand zal altijd wel iets te zeggen of te bekritiseren hebben. Te groot, te klein, te sterk, te zwak, niet goed genoeg, té succesvol. Altijd is er wel iets. Helaas is dat de wereld en de maatschappij waarin we leven."

Ondanks de nare berichten die ze ontving, is ze sterk gebleven. De voormalig toptennisster heeft dan ook een belangrijke boodschap voor haar volgers. "Wees gewoon jezelf. Blokkeer het lawaai van buitenaf. Je hebt geen externe bevestiging nodig en verspil nooit tijd en energie aan zorgen over wat anderen over je zeggen. Laat ze praten. Het zegt alles over hen."

"Laat nooit de negatieve, gemene en onwetende meningen en woorden van anderen jou raken", zo sluit Dokic haar bericht af. In de reacties spreken haar volgers vol lof over de indrukwekkende woorden. "Wat is dit prachtig geschreven", schrijft iemand, terwijl een ander reageert dat ze 'altijd een grote inspiratiebron is geweest.'

Kritiek op gewicht

Dat de voormalig toptennisster dit bericht heeft gedeeld, is geen verrassing. Dokic, ooit de nummer vier van de wereld, stopte in 2014 met tennis en worstelde in de jaren daarna met haar gewicht. Ze kwam aan, viel weer af en zag het cijfer op de weegschaal regelmatig veranderen – iets wat voor velen aanleiding bleek om kritiek te uiten.

Afgelopen juni ging ze al eerder in op deze kritiek. "Is het niet ongelooflijk hoe gemeen sommige mensen zijn en hoe sommige onvriendelijk sommige delen van onze samenleving zijn", zo schreef Dokic erover.

De haatreacties waren volgens haar veelzeggend. "Zo zie je maar, niets zal ooit goed genoeg zijn voor mensen. En dat is triest." Ze riep vervolgens op te stoppen met het maken van opmerking over iemands uiterlijk, want dat is volgens haar niet leuk. "Wees aardig."

Mishandeling

De voormalig toptennisster maakte in haar leven al heel wat mee. Zo werd ze door haar vader zowel fysiek als mentaal mishandeld. Na zijn overlijden eerder dit jaar deelde ze een Instagram-bericht met de titel ‘genezing’. Al vaker sprak ze openlijk over de traumatische ervaringen die ze tijdens haar carrière met haar vader Damir heeft doorgemaakt.

Dokic werd geboren in het voormalige Joegoslavië, maar verhuisde als tiener met haar familie naar Australië. Aanvankelijk kwam ze ook voor dat land uit, tot haar vader tijdens de Australian Open in 2001 in conflict raakte omdat hij meende dat er een complot tegen zijn dochter speelde. Daarop besloot zij uit te komen voor Joegoslavië, later voor Servië en Montenegro. Enkele jaren daarna keerde ze alsnog terug onder de Australische vlag.