Fernando Alonso verwondt oud-halve finaliste Wimbledon bij GP Australië: 'Ik overleef het wel'

Oud-tennisster Jelena Dokic zal haar bezoekje aan de kwalificatie voor de Grand Prix van Australië niet gauw vergeten. De Australische werd geraakt door een kiezeltje nadat Fernando Alonso een uitstapje maakte naar de grindbak. Dokic kon naar de EHBO, maar gelukkig viel de schade mee.

Alonso kwalificeerde zich als tiende voor de race van zondag, maar tijdens de kwalificatie schoot hij er ook een keertje vanaf. In bocht tien ging het mis voor de Spanjaard, die daarmee een hoop grind de lucht in lanceerde. Een deel daarvan kwam terecht in het gezicht van Dokic.

Max Verstappen ook in Australië naar pole position: 'Maar Ferrari heeft het goed voor elkaar' Ook de derde kwalificatie van het seizoen heeft Max Verstappen de snelste tijd opgeleverd. Ferrari was snel tijdens de vrije trainingen, maar toen het er echt om ging kwamen Carlos Sainz (tweede) en Charles Leclerc (vijfde) toch tekort op de wereldkampioen in zijn Red Bull.

'Fernando Alonso raakte van de baan en het puin dat van zijn achterwielen vloog, kwam recht in mijn rechteroog. Moest ervoor behandeld worden, maar gelukkig ging alles goed. Gewoon een bloeddoorlopen en gekrast oog, dat overleef ik wel', schreef Dokic.

Tenniscarrière Dokic

Dokic begon in 1998 aan haar carrière als proftennisser. Ze werd geboren in Joegoslavië, maar verhuisde al vroeg met haar familie naar Australië. Op de Olympische Spelen in eigen land in 2000 bereikte ze de halve finales. Dat was ook haar beste prestatie op een grandslam; Dokic deed dat een paar maanden voor de Zomerspelen op Wimbledon.

Haar hoogste notering op de wereldranglijst was vierde in augustus 2002. In totaal won Dokic zes WTA-titels en acht ITF-toernooien. Na een aantal slepende blessures maakte ze in 2014 een einde aan haar carrière.