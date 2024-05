Mysterie rondom Camila Giorgi: populaire tennisster gaat plots met pensioen

Camila Giorgi (32) blijkt te zijn gestopt met tennis. De voormalige nummer 26 van de WTA-ranking heeft dat nieuws niet zelf van de daken geschreeuwd. Tennisjournalisten kwamen er acher toen haar naam opdook op een lijst met gepensioneerde spelers van de International Tennis Integrity Agency.

De beste prestatie van Giorgi op een grandslamtoernooi was een plek in de kwartfinale van Wimbledon 2018. Haar grootste succes was het winnen van het Canadian Open in 2021, een toernooi dat valt in de categorie WTA 1000, vergelijkbaar met de masterstoernooien van de ATP.

Mode

Al tijdens haar loopbaan als tennisster was Girogi in de weer met mode. Zo stond ze in september 2023 in te spelen op de baan met kleding die je niet vaak ziet bij sporters. "De outfit was een stuk gewaagder dan de rokjes die de tennissters normaal dragen", schreef Sportnieuws.nl destijds. Een verrassing was dat niet, want twee jaar eerder, in 2021, gooide ze haar Instagram vol met lingerie-kiekjes.

Belastingen

Het ligt voor de hand dat Giorgi dit pad blijft volgen en zich gaat richten op de modewereld, of dat ze haar aantal volgers op Instagram wil oppompen om geld binnen te hengelen als influencer. Daily Mail schrijft dat ze naar de Verenigde Staten is vertrokken.

De Engelse tabloid vermoedt dat er meer speelt: Giorgi en haar familie hebben in Italië problemen met de belasting. Niet alleen zij, maar ook haar vader en ex-trainer Sergio plus moeder Claudia hebben fiscale issues. Naar verluidt moet ze op 16 juli in Vicenza verschijnen in de rechtbank, voor een hoorzitting omtrent de kwestie.

Lingerie

Marca heeft ook het vermoeden dat Giorgi het nu wil maken als model, hetzij met reguliere kleding, hetzij met lingerie. De publicatie baseert zich op een interview dat ze in 2021 gaf aan Bild, waarin ze stelde dat ze na haar carrière zichzelf wil toeleggen op de modewereld.

Toch uitleg van Camila Giorgi

Zaterdagavond kwam Giorgi alsnog met wat uitleg, al houdt ze het vaag. De 'vele geruchten' kloppen allemaal niet, stelt ze. Ze stelt verder graag meer te willen vertellen, maar daar nog even mee te wachten. Wel bevestigt ze dat ze gestopt is als tennisster.