Bianca Andreescu (25) boekte in de eerste ronde van het toernooi in Rome een van haar zeldzame overwinningen op een WTA-hoofdtoernooi dit jaar. In een duel tussen Grand Slam-kampioenen versloeg ze de Amerikaanse Sofia Kenin met 6-4, 7-5, nadat ze via een wildcard van de organisatie in het hoofdtoernooi was gekomen.

De Canadese tennisster met Roemeense roots is afgezakt naar de 137ste plek op de WTA-ranglijst. Het klinkt bijna bizar, maar ze begon het seizoen op de 227e plaats van de WTA-ranglijst. Ze speelde ITF-toernooien van de laagste categorie om wedstrijdritme en overwinningen te verzamelen. En dat lukte: ze won de toernooien in Bradenton en Vero Beach en bereikte de halve finales in Weston.

Daarna stapte ze over naar een hoger niveau, het WTA-circuit, maar zonder succes. Sinds haar doorbraakjaar 2019, waarin ze US Open won, is er geen seizoen voorbijgegaan zonder fysieke problemen. Haar knie zorgde aanvankelijk voor de grootste kopzorgen, en een spoedoperatie om haar blindedarm te verwijderen in 2025 was een nieuwe serieuze tegenslag. Ook nam ze genoodzaakt een pauze om mentale gezondheidsredenen, in 2022-2023, die ze besteedde aan andere activiteiten.

'Moeilijke momenten gehad'

Andreescu kon geen ritme opbouwen, maar wat is ze van plan om nu te doen? "Ik denk dat ik me gewoon moet concentreren op het proces en moet vertrouwen op Gods timing voor mij, want ik hou echt van deze sport", zei ze op de Rome Masters. "Ik heb moeilijke momenten gehad, maar ik heb geleerd de sport iets meer te waarderen. Ik ben dankbaar en alleen al voor het feit dat ik hier ben. Ik heb een wildcard, dat is ongelooflijk."

Een aspect waaraan ze heeft gewerkt om fysiek minder te lijden, was het verbeteren van haar beweging. "Ik heb veel gewerkt in de sportschool en op de baan. Ik merk dat er momenten zijn waarop ik onnodige extra stappen zet, dus ik wil mijn energie sparen en efficiënter zijn".

Moeder Maria

Tot slot benadrukte Bianca nogmaals de rol van haar familie als steunpilaar, vooral in moeilijke tijden. Haar moeder Maria blijft een grote invloed op haar hebben. "Zij is mijn lichtpunt, mijn redding in veel momenten. Ze is altijd superpositief geweest en heeft me gesteund. Ze weet wat ze wil en staat achter haar mening. Als ik de helft van haar zou kunnen zijn, zou ik gelukkig zijn."

