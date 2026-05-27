Voor Daniil Medvedev draaide Roland Garros voor de zoveelste keer in zijn loopbaan uit op een grote teleurstelling. De Russische nummer 8 van de wereld vloog er dinsdag al in de eerste ronde uit na een curieuze partij en werd tijdens dat duel ook nog eens tot de orde geroepen door zijn vrouw.

Medvedev was in het verleden nummer 1 van de wereld en won in 2021 de US Open, maar op gravel heeft hij maar bar weinig successen geboekt. De Rus staat erom bekend dat hij het maar niets vindt om op het gemalen baksteen te spelen en dat is terug te zien in zijn resultaten erop. In Parijs verloor hij dinsdag bij zijn tiende deelname alweer voor de zevende keer in de eerste ronde.

Dat gebeurde na een curieus duel tegen de Australiër Adam Walton, die met een wildcard was toegelaten. In de eerste vier sets was het geen enkele keer spannend, maar de twee spelers verdeelden die wel eerlijk. In de beslissende set leek Medvedev aan een nieuwe zeperd te ontsnappen toen hij met 4-2 leidde, maar vier games later was het doek toch gevallen: 2-6, 6-1, 1-6, 6-1, 4-6.

Woordenwisseling met zijn vrouw

Het verlies was natuurlijk een dreun voor de Rus, maar tot overmaat van ramp kreeg hij het tijdens de partij ook nog aan de stok met zijn vrouw Daria. Dat gebeurde al in de eerste set. Medvedev en Walton speelden namelijk hun duel toen het meer dan dertig graden was in Parijs. De Rus speelde in het begin erg slecht en klaagde vervolgens flink over de hitte.

Zijn vrouw was daar al vrij snel klaar mee. "Het is voor iedereen warm en we hebben er allemaal last van. Gedraag je!", beet zij hem toe vanaf de tribunes. Medvedev kon het niet laten om direct op haar te reageren: "Ik ga me pas gedragen als ik de bal in ga slaan."

Klap na sterk duel tegen Jannik Sinner

Hoewel Medvedev een moeizame relatie met Roland Garros heeft, zal de nederlaag deze keer toch nog wat harder zijn aangekomen. Hij speelde onlangs bij het masterstoernooi van Rome namelijk erg goed op gravel. In de Italiaanse hoofdstad verloor hij in de halve finales na een zinderend duel van Jannik Sinner. Medvedev was daar de enige speler die het Sinner ook maar enigszins moeilijk kon maken. Dat gaat hem in Parijs dus niet lukken.

"Todos tenemos calor, todos lo estamos pasando mal. Compórtate" 🥵



