Met Roland Garros is op dit moment het tweede grandslamtoernooi van het jaar bezig. Nederland begon met drie tennissers in Parijs, maar na de uitschakeling van zowel Tallon Griekspoor als Botic van de Zandschulp is alleen Jesper de Jong nog over. Hij sloeg zich woensdag naar de derde ronde. Bekijk hier het volledige programma en alle uitslagen van Roland Garros.

Vorig jaar deden er liefst vijf Nederlanders mee aan het hoofdtoernooi op Roland Garros, maar deze keer bleef dat aantal beperkt tot slechts drie. Alleen Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Jesper de Jong waren van de partij. De Jong had zich eigenlijk niet geplaatst, maar werd door een afmelding op het laatste moment aan het toernooi toegevoegd als lucky loser. Hij is na de eerste ronde de enige overgebleven landgenoot.

De Jong zorgde woensdag voor een primeur in zijn loopbaan door voor het eerst de derde ronde van een grandslamtoernooi te halen. In Parijs had hij geen kind aan de Italiaanse qualifier Federico Cina.

Griekspoor en Van de Zandschulp onderuit

De Jong zag zijn de andere twee Nederlandse deelnemers al in de eerste ronde sneuvelen. Griekspoor bleek dinsdag in een heel heet Parijs niet opgewassen tegen de Italiaan Matteo Arnaldi. Een dag eerder had Van de Zandschulp al verloren van de Argentijn Francisco Cerundolo.

Titelhouder bij de mannen ontbreekt

Bijna de volledige top uit de tenniswereld gaat in de Franse hoofdstad de komende weken strijden om de tweede grandslamtitel van het jaar. Eén van de grootste namen ontbreekt echter in Parijs, want titelhouder Carlos Alcaraz is er door een blessure niet bij. De polskwetsuur van de Spanjaard is dusdanig ernstig dat hij volgende maand ook Wimbledon mist.

Door zijn afwezigheid is Jannik Sinner, de man die hij vorig jaar in een epische finale versloeg, de topfavoriet. De Italiaan lijkt vooral rekening te moeten houden met drievoudig winnaar Novak Djokovic en Alexander Zverev, die nog altijd wacht op zijn eerste grandslamtitel.

Veel kanshebbers bij de vrouwen

Bij de vrouwen is Coco Gauff de titelverdedigster. Zij won vorig jaar in een zinderende finale van Aryna Sabalenka. Ondanks die nederlaag is de Belarussische nummer 1 van de wereld wel de grote favoriet. Met Gauff, viervoudig kampioene Iga Swiatek, Australian Open-kampioene Elena Rybakina, Elina Svitolina, Mirra Andreeva en Amanda Anisimova zijn er echter flink wat andere kanshebbers.

