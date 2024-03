Nederland treft het niet bij loting Davis Cup: titelverdediger Italië wacht in groepsfase

De Nederlandse tennissers hebben het niet getroffen bij de loting voor de groepsfase van de Davis Cup Finals. De ploeg van captain Paul Haarhuis werd gekoppeld aan titelverdediger Italië, België en Brazilië. Om de opgave nog iets zwaarder te maken, worden de wedstrijden van 10 tot en met 15 september ook nog eens in het Italiaanse Bologna gespeeld.

Nederland treft daarmee voor het tweede jaar op rij Italië. Vorig jaar overleegde het de groepsfase, maar ging het in de kwartfinale onderuit tegen de Italianen met 2-1. Dat kwam vooral door de ijzersterke Jannik Sinner, die op dat moment in topvorm verkeerde. Die vorm trok hij door naar het begin van dit jaar door bij de Australian Open zijn eerste grandslamtoernooi wist te winnen.

Nederland moet in de groep bij de eerste twee eindigen en dat zou in principe wel moeten lukken. Elk duel bestaat uit twee enkelspelwedstrijden en een dubbelspelpartij. Nederland heeft met Tallon Griekspoor (26ste) en Botic van de Zandschulp (86ste) twee spelers die hoger staan dan de beste spelers uit België en Brazilië.

Toch denkt Haarhuis dat het een zware opgave gaat worden: "Het wordt pittig, maar we hebben absoluut kansen om bij de eerste twee te eindigen. We spelen in Europa, dat is heel fijn. Bologna is een leuke stad om naar toe te reizen, dus ik hoop dat veel Nederlandse fans ons daar komen aanmoedigen."

Met of zonder Sinner?

Overigens kan de sterkte van Sinner ook een voordeel zijn voor Nederland. Op 2 september is namelijk de finale van de US Open en de kans is aanwezig dat de Italiaan die weet te halen. Dat kan er ook nog weleens voor zorgen dat hij de duels ruim een week later overslaat. Italië heeft met Lorenzo Musetti en Matteo Arnaldi tenslotte nog twee spelers bij de beste veertig van de wereld.

Finals

De Nederlandse tennissers wisten zich na een kraker tegen Zwitserland te plaatsen voor de groepsfase van de Davis Cup Finals. De laatste twee jaar lukte het de ploeg van Haarhuis ook om zich voor de kwartfinales te plaatsen. Beide keren ging het in die fase fout: vorig jaar tegen Italië en het jaar daarvoor tegen Australië.

Als Nederland onder aanvoering van Griekspoor opnieuw de knock-outfase weet te halen dan mag het van 19 tot en met 24 november in het Spaanse Malaga gaan strijden om de winst. Daar worden dan de kwartfinales, halve finales en finale gespeeld.