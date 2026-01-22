Dat drie van de vier Nederlanders al in de eerste ronde van het enkelspel op de Australian Open sneuvelden, blijkt een bijzonderheid. Want in de diverse dubbeltoernooien in Melbourne floreren de Nederlanders vooralsnog. Ondanks een paar uitschakelingen overleefden genoeg landgenoten de spannende openingsduels. Een overzicht langs onder anderen David Pel en Demi Schuurs.

Oude rot Jean-Julien Rojer (44) was de allereerste Nederlander die in het dubbelspel doorging naar de tweede ronde op de Australian Open. Hij zag sindsdien weliswaar Robin Haase, Jesper de Jong en Sem Verbeek sneuvelen, maar heeft ook nog genoeg landgenoten om naar uit te kijken. Donderdagnacht kwam daar onder anderen David Pel bij. De boomlange Nederlander was vorig jaar nog Wimbledon-finalist in het dubbelspel met de Australiër Rinky Hijikata, maar doet het nu met nieuwe partner Santiago Gonzalez ook goed. Met 2-1 overleefden zij hun eerste ronde.

Demi Schuurs

Bij de vrouwen was outsider Demi Schuurs al doorgedrongen tot de tweede ronde, maar de Limburgse is ook al lekker begonnen aan het gemengd dubbelspel. Met dubbelspecialst Julian Cash is zij als derde geplaatst en sloegen ze wildcards Kimberly Birrell en John Patrick Smith uit Australië eenvoudig van de baan. In het gemengd dubbelspel kan ze Pel tegenkomen in latere rondes. Hij begint met Alexandra Panova vrijdagnacht aan het gemengd dubbelspel, tegen Sem Verbeek en Katerina Siniakova.

Siniakova en Sem Verbeek

Dat Siniakova en Verbeek weer samen meedoen, is een waarschuwing aan de andere koppels. Zij wonnen vorig jaar de finale van het gemengd dubbelspel van Wimbledon. Voor Siniakova kan de focus volledig op haar dubbelpartijen met de Nederlander, want ze vloog donderdagochtend uit het enkelspel tegen Amanda Anisimova. De Amerikaanse, getraind door de Nederlandse coaches Rick Vleeshouwers en Rob Brandsma, gaat door naar de derde ronde.

Bart Stevens

In het mannendubbelspel is Bart Stevens ook doorgedrongen tot de tweede ronde. Hij won met zijn Amerikaanse partner Vasil Kirkov de eerste ronde van Gonzalo Escobar en Miguel Angel Reyes-Varela. De Nederlander treft in de volgende ronde een bekende naam. De Amerikaan Austin Krajicek, verre neef van de Nederlandse tennislegende Richard Krajicek, is als zestiende geplaatst in Melbourne met Nikola Mektic. De Nederlander Sander Arends sneuvelde als een van de weinige landgenoten wél in het dubbelspel.

