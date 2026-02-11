Voor het Nederlandse tennistalent Thijs Boogaard is woensdag alsnog een droom in vervulling gegaan. De zeventienjarige Boogaard werd bij zijn debuut op het ABN Amro Open in Rotterdam uitgeschakeld in de kwalificaties, maar kreeg op het allerlaatste moment goed nieuws. Hij mocht tóch meedoen aan het hoofdtoernooi en past zichzelf meteen in een nieuwe droom.

Boogaard komt alsnog in actie op het ABN AMRO Open in Rotterdam. De 17-jarige debutant vervangt woensdag als lucky loser de geblesseerde Aleksandar Vukic uit Australië in de partij tegen de Zwitserse routinier Stan Wawrinka. Boogaard verloor zondag in de tweede ronde van het kwalificatietoernooi van de Fransman Hugo Grenier (6-2, 6-7, 4-6). De Nederlander deed met een wildcard mee aan de kwalificaties en won in de eerste ronde meteen zijn eerste partij.

Stan Wawrinka

Hij staat momenteel tegenover de Zwitser Stan Wawrinka, die bezig is aan zijn laatste jaar als prof. Hij won in het verleden meermaals een Grand Slam. De veertigjarige 'Stan the Man' won tussen 2014 en 2016 de Australian Open, Roland Garros én de US Open. Nu staat hij tegen iemand die zijn zoon had kunnen zijn. Boogaard weet ook al dat als hij wint van de veteraan, hij meteen voor de leeuwen wordt gegooid tegen een absolute topnaam.

Alex de Minaur

De winnaar van de partij tussen Boogaard en de 23 jaar oudere Wawrinka treft in de tweede ronde de als eerste geplaatste Australiër Alex de Minaur. Voor eigen publiek haalde De Minaur vorige maand nog de kwartfinale van de Australian Open. Daarin was hij vrijwel kansloos tegen de latere winnaar Carlos Alcaraz. De Minaur besloot om wél naar Rotterdam te gaan een week later, in tegenstelling tot Alcaraz en Alexander Zverev. De twee top vier-spelers van de wereld zeiden hun deelname op het laatste moment af.

Meteen in top 1000 van de wereld

Boogaard komt uit Tiel en staat momenteel op plek 1048 van de wereldranglijst. Door zijn deelname aan het ATP 500-toernooi in Rotterdam stijgt hij op de virtuele ranglijst naar plek 863 en dat is meteen zijn hoogste positie op de ATP-ranking.