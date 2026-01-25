Stan Wawrinka neemt na dit jaar afscheid als proftennisser en de Zwitser besloot dus maar om flink te genieten van zijn laatste deelname aan de Australian Open. De voormalig kampioen verraste door op 40-jarige leeftijd de derde ronde te bereiken, maar daar stopte zijn avontuur. Wawrinka zorgde na afloop voor een opmerkelijk moment door op de baan plotseling een biertje te pakken.

Wawrinka was in Melbourne de eerste tennisser ouder dan 39 in de derde ronde van een grandslamtoernooi sinds Ken Rosewall op de Australian Open van 1978. Het halen van de vierde ronde zat er echter niet in. De als negende geplaatste Amerikaan Taylor Fritz sloeg zich in vier sets langs de Zwitser: 7-6 (5), 2-6, 6-4, 6-4.

De toernooiorganisatie kon het laatste duel van Wawrinka in Melbourne natuurlijk niet zomaar aan zich voorbij laten gaan. Na afloop van de partij werd er een filmpje ingestart met de hoogtepunten van de Zwitser op het toernooi in Australië en dat zijn er flink wat. Wawrinka won in 2014 op de Australian Open de eerste van zijn drie grandslamtitels en stond ook nog twee keer in de halve finales.

Wawrinka trekt biertje open

Toernooidirecteur Craig Tiley kwam daarna de baan op om nog wat tegen Wawrinka te zeggen en de Zwitser mocht daarna zelf ook nog het publiek toespreken. Aan het einde van zijn speech bleek hij nog een verrassing in petto te hebben. "Ik wil heel graag een biertje doen met Craig. Vind je dat erg?", vroeg Warinka aan de directeur die daar wel oren naar had.

Wawrinka bleek volledig voorbereid te zijn geweest op het moment, want hij rende naar zijn bankje, waar een koelbox in zit. De Zwitserse veteraan toverde zomaar twee biertjes tevoorschijn, gaf er eentje aan Tiley en de twee namen daarna beiden een slok. "Proost en ontzettend bedankt aan iedereen", sloot Wawrinka vervolgens zijn speech af.

Bron: HBO Max/Eurosport

ABN Amro Open

Wawrinka is binnenkort mogelijk voor de laatste keer te bewonderen in Nederland. Hij heeft een wildcard gekregen voor het ABN Amro Open in Rotterdam. De Zwitser won het toernooi in 2015.

Fritz in achtste finales

Waar Wawrinka niet meer in actie gaat komen, zien we Fritz maandag terug op de baan voor zijn partij in de achtste finales. De Amerikaan treft dan Lorenzo Musetti uit Italië. De nummer 5 van de wereld rekende met veel moeite af met de Tsjech Tomas Machac in de derde ronde: 5-7, 6-4, 6-2, 5-7, 6-2.

