Nederlands tennistalent haalt iconische sponsor binnen: 'Trots om samen te werken'

Het gaat goed met de carrière van tennistalent Jesper de Jong. De 24-jarige Haarlemmer vocht zich enkele weken geleden voor het eerst tot de top 100 van de wereld. Een iconisch tennismerk zag dit gebeuren en werkt voortaan samen met de nummer drie van Nederland.

De Jong wordt dit jaar gesponsord door kledingmerk Björn Borg. Hij kondigt zijn komst aan met een mooie video waar beelden van tennislegende Borg afgewisseld worden met beelden van De Jong. 'Ik ben trots om dit mooie merk te mogen vertegenwoordigen dit jaar', schrijft De Jong op zijn sociale media.

Nederlandse toptennisser doet opmerkelijk verhaal: 'Ik ben vaak Frenkie de Jong genoemd' De Nederlandse tennisser Jesper de Jong timmert hard aan de weg. Toch doet nog niet overal zijn naam een belletje rinkelen. In Barcelona bijvoorbeeld, waar De Jong vooral naar een naamgenoot werd genoemd.

Top 100

De 24-jarige tennisser staat slechts enkele weken in de top 100 van de wereld, maar werkte zich al op naar plek 93 van de ATP-wereldranglijst. Na Tallon Griekspoor (ATP-34) en Botic van de Zandschulp (ATP-88) is hij de derde Nederlander in de top 100 van de wereld. Het halen van de top 100 is voor veel tennissers een droom die uitkomt.

Met de opkomst van De Jong heeft Nederland voor het eerst sinds elf (!) jaar weer drie spelers in de top 100. Jesse Huta Galung, Igor Sijsling en Robin Haase waren in 2014 het laatste Nederlandse trio dat onder de iconische grens kwam.

Nederlandse tennisser loopt uniek moment in loopbaan mis door enorm pak slaag Jesper de Jong heeft in Barcelona niet voor een stunt kunnen zorgen. De Nederlandse tennisser kreeg in de eerste ronde van het toernooi een pak slaag van wereldtopper Andrey Rublev: 1-6, 3-6.

Uniek moment

Nu De Jong hoger staat op de wereldranglijst hoeft hij minder vaak kwalificaties te spelen voor belangrijke ATP-toernooien. En als hij dat wel moet doen, is hij vaak een geplaatste speler. In februari haalde De Jong direct een knappe halve finale op het ATP-toernooi van Montpellier, waar hij tussendoor landgenoot Griekspoor versloeg.

Op het graveltoernooi van Barcelona kreeg hij voor het eerst de kans om van een top tien speler te winnen. Helaas bleek de nummer 8 van de wereld, Andrey Rublev, nog een maatje te groot en verloor De Jong in straight sets: 1-6 3-6.

Pien Hersman

Als tennisser ben je vaak op pad, gelukkig heeft hij zijn vriendin Pien Hersman bij zich in de lente- en zomermaanden om hem te steunen. De 21-jarige Hersman is een professionele schaatsster bij Team IKO X2O. De Jong is een stuk blijer als Hersman bij hem is. "Het is zoveel leuker om mensen om je heen te hebben tijdens dit soort dagen. Ik zit ook vaak zat alleen", vertelde hij in een interview met Sportnieuws.nl. Zijn vriendin is ook blij met de 'transfer' van De Jong naar Björn Borg: ze laat hartjes achter onder de post.