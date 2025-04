Nederlandse toptennisser doet opmerkelijk verhaal: 'Ik ben vaak Frenkie de Jong genoemd'

De Nederlandse tennisser Jesper de Jong timmert hard aan de weg. Toch doet nog niet overal zijn naam een belletje rinkelen. In Barcelona bijvoorbeeld, waar De Jong vooral naar een naamgenoot werd genoemd.

'Ik ben vaker Frenkie genoemd dan mijn eigen naam, maar het was een genoegen om voor het eerst aan dit toernooi mee te doen', schreef De Jong op Instagram. Bij het ATP-toernooi van Barcelona was de eerste ronde gelijk het eindstation. De Nederlander verloor in twee sets van topspeler Andrey Rublev: 1-6 3-6.

Uitje met Pien Hersman

In Barcelona werd De Jong bijgestaan door zijn schaatsende vriendin Pien Hersman. Zij deelde op haar Instagram de nodige plaatjes vanuit de Catalaanse hoofdstad. Nu het schaatsseizoen voorbij is, heeft Hersman meer tijd om haar vriend te supporten bij wedstrijden. "Zij zorgt voor de dagbesteding", vertelde De Jong onlangs tegen deze site. "Maar zonder dollen, het is zoveel leuker om mensen om je heen te hebben tijdens dit soort dagen. Ik zit ook vaak zat alleen."

Omgekeerd steunt De Jong zijn vriendin ook waar de tenniskalender dat toelaat. Zo was hij in februari bij de NK afstanden in Thialf, waar Hersman een persoonlijk record reed op de 500 meter.

Mijlpaal De Jong

De 24-jarige De Jong is de nummer 94 van de mondiale wereldranglijst. Onlangs stootte hij voor het eerst door naar de top 100 van de tennisladder. "Dat ik het op eigen houtje heb bereikt, maakt me blij en trots. Dat was een mooi moment", zei hij eerder na goede toernooien in Spanje tegenover Sportnieuws.nl. Toch is de honger niet gestild.

"Erin komen is één ding, maar erin blijven is nog veel moeilijker. Ik wil een vaste waarde worden in die top-100 en er niet iedere keer uit- en in vallen. Als ik qua ranking er een nummer op moet plakken, dan wil ik uiteindelijk in de top-50 komen."

'Schaatsende Frenkie de Jong'

Jesper de Jong is de tweede Nederlandse topsporter die vergeleken wordt met Frenkie de Jong, voetballer van FC Barcelona en het Nederlands elftal. Dat overkwam eerder al schaatser Merijn Scheperkamp. "Mijn bijnaam binnen de ploeg is natuurlijk ook Frenkie, dat is geen geheim. Ik word niet door iedereen zo genoemd, maar door de meesten wel. Dat is wel grappig."