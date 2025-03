Topschaatsster Pien Hersman redt geplaagde vriend Jesper de Jong: 'Dat is ook niet gezond'

De Nederlandse tennisser Jesper de Jong is maar wat blij dat zijn (bekende) vriendin Pien Hersman ook in het Spaanse Murcia is. De 24-jarige De Jong had al lang aan zijn challenger-toernooi moeten beginnen, maar de vele regenval in het zuidoosten van Spanje noopt hem tot dagenlang wachten. "Ik lig nu in bed", vertelt hij Sportnieuws.nl midden op de dinsdagmiddag.

Waar in Nederland het zonnetje schijnt, is het in Spanje al dagenlang slecht weer. De omgekeerde wereld. Het zorgt ervoor dat de organisatie van het tennistoernooi wedstrijden uit moet blijven stellen. "Dit soort dagen zijn niet lekker", vertelt de nummer 105 van de wereld vanuit zijn hotelkamer. "Maar iedereen heeft er last van."

Hersman mee naar Spanje

Meestal reizen toptennissers alleen over heel de wereld om hun toernooien te spelen, maar laat De Jong net nu geregeld hebben dat zijn vriendin Pien Hersman een weekje over is. De Nederlandse topschaatsster en dochter van de bekende commentator en oud-schaatser Martin zag tijd in haar drukke topsportagenda om een weekje in het normaal zonnige Murcia te zijn om De Jong te steunen.

'Wat moet ik doen?'

Alleen in het weekend was het mooi weer, toen stond De Jong in de volle zon te trainen en moedigde Hersman hem aan. Maar sinds zondag is het weer gedraaid en moet De Jong nog zien wanneer zijn wedstrijd in de eerste ronde tegen de Italiaan Andrea Pellegrino is. "Wat ik moet doen, behalve vervelen? Da's een goeie", lacht hij.

'Zij zorgt voor de dagbesteding'

Gelukkig voor hem is Hersman, met wie hij een appartement in het centrum van Alkmaar heeft, 'het zonnetje in huis'. "Zij zorgt voor de dagbesteding", waardeert hij haar aanwezigheid. "Maar zonder dollen, het is zoveel leuker om mensen om je heen te hebben tijdens dit soort dagen. Ik zit ook vaak zat alleen."

Spelletjes spelen

Dan zit hij vooral op zijn telefoon en 'dat is ook niet gezond'. "Wedstrijden worden telkens verschoven, ook op de dag zelf nog. Gelukkig ben ik niet in m'n eentje nu. Ik kom nu net ook van de club, waar we lekker spelletjes hebben gespeeld. Dan is het veel fijner dan alleen, nu heb ik ook iemand om tegenaan te praten."

Net op tijd

De Jong verwacht dat hij dinsdagavond of woensdag voor het eerst in actie kan komen, 'want het weer ziet er goed uit voor de komende dagen'. Dat is precies op tijd. "Het was eerst nog maar de vraag of Pien nog een wedstrijd van mij kon zien. Als ze woensdag al was gevlogen, dan had ze alles gemist. Maar gelukkig vliegt ze donderdag pas terug."

De Jong in Thialf

Het gebeurt al niet vaak dat de twee topsporters elkaar tijdens de seizoenen kunnen zien. Toevallig was De Jong op zijn beurt een paar weken geleden in Thialf om Hersman aan te moedigen op de ijsbaan. Maar in het tennis kan het nou eenmaal gebeuren dat het weer roet in het eten gooit en dat Hersman zonder De Jong in actie te zien alweer naar huis zou moeten. "Maar dat is het risico van het vak", lacht De Jong tot slot.