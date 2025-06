'Baanbrekend besluit' in tenniswereld: 'Vrouwen met een kinderwens kunnen veilig terugkeren'

De tennisorganisatie voor vrouwen (WTA) heeft een 'baanbrekend' besluit genomen. Tennissters die ervoor kiezen een vruchtbaarheidsbehandeling te ondergaan krijgen een beschermde ranking tijdens hun afwezigheid.

Dat maakte de WTA woensdag bekend. Op basis van de ranking mogen tennissters bepaalde toernooien spelen. Nu worden er geen punten in mindering gebracht als een speelster een traject in gaat om een kinderwens te realiseren.

"De nieuwe regel betekent dat spelers nu een tijdje niet meer professioneel tennis hoeven te spelen voor een vruchtbaarheidsbehandeling, zoals het invriezen van eicellen of embryo's, en veilig kunnen terugkeren naar de competitie met een beschermde ranking", verklaarde de WTA.

Speelsters in de mondiale top 750 die minstens tien weken niet in actie komen vanwege een procedure, komen in aanmerking. De Amerikaanse Sloane Stephens, winnares van de US Open in 2017, pleitte er eerder al voor om het invriezen van eicellen te erkennen als een beschermde rankingactiviteit. Zij noemde het besluit van de WTA een "baanbrekende stap".

Topsport en moederschap

Steeds meer topsportvrouwen zoeken een balans tussen hun carrière en het moederschap. Ook binnen het schaatsen zijn daar voorbeelden van. Zo werd Italiaanse topschaatsster Francesca Lollobrigida afgelopen maart wereldkampioen op de 5000 meter tijdens het WK afstanden in Hamar.

Ze beviel van haar zoontje Tommaso in mei 2023 en het seizoen dat daarop volgde begaf ze zich toch weer op het ijs. Haar zoon reisde met haar mee naar de World Cups en kampioenschappen en hij komt altijd op de eerste plaats, zo vertelde Lollobrigida na zijn geboorte.

Ook Irene Schouten probeerde haar schaatscarrière op te pakken na de geboorte van haar zoontje Dirk in december. Ze wilde haar eigen marathonploeg opzetten en was al vergevorderd in dat project. Toch besloot ze ermee te stoppen, vanwege de gezondheid van haar zoon.