Nederlandse tennisser aast op uniek moment in carrière na soepele start in Rome

Jesper de Jong is heel dicht bij een uniek moment in zijn carrière. De Nederlandse tennisser won maandag in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi in Rome overtuigend van de Fransman Hugo Mayot en is daardoor nog maar één zege verwijderd van een bijzondere mijlpaal.

De Jong is bezig aan een sterk jaar en dat blijkt wel uit het feit dat hij onlangs voor de eerste keer in zijn loopbaan de top-100 van de wereldranglijst wist te halen. De Nederlander is de huidige nummer 93 van de wereld en hoopt deze week weer een uniek moment op de tennisbaan te beleven. Hij probeert zich via de kwalificaties in Rome namelijk voor de eerste keer in zijn carrière voor een masterstoernooi te plaatsen.

De Jong op weg naar uniek moment

De Nederlander moet daarvoor twee potjes winnen en dat is al voor de helft gelukt. Hij was in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi met duidelijke cijfers te sterk voor Harold Mayot: 6-2, 6-4. In de laatste ronde speelt De Jong tegen de winnaar van het duel tussen Thiago Seyboth Wild en Pierluigi Basile. Seyboth Wild is op gravel een gevaarlijke klant, want hij won twee jaar geleden op Roland Garros nog van wereldtopper Daniil Medvedev.

De Jong doet pas voor de derde keer mee aan het kwalificatietoernooi van een mastersevenement. In Madrid strandde hij onlangs in de eerste ronde, maar vorig jaar was hij in Rome al eens heel dicht bij deelname aan het hoofdtoernooi. Hij had toen pech met de loting en verloor in de beslissende ronde na een thriller van de Amerikaan Brandon Nakashima, die inmiddels de nummer 29 van de wereld is.

Arantxa Rus

Ook bij de vrouwen maakt er nog een Nederlandse kans op plaatsing via de kwalificaties. Arantxa Rus versloeg in de eerste ronde de Italiaanse Anastasia Abbagnato in twee sets: 6-1 6-4. Voor een plek in het hoofdtoernooi neemt Rus het op tegen Wang Xiyu uit China, die de Amerikaanse Bernarda Pera in drie sets versloeg.

Tallon Griekspoor en Suzan Lamens

In Rome doen in ieder geval twee Nederlanders mee aan het hoofdtoernooi. Tallon Griekspoor is bij de mannen direct toegelaten en speelt in de eerste ronde tegen Miomir Kecmanovic uit Servië, die hij in het afgelopen jaar al vier keer trof. Suzan Lamens doet bij de vrouwen mee en speelt in de eerste ronde tegen Renata Zarazúa uit Mexico.