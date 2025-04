Schaatstalent Pien Hersman slooft zich dankzij bekende vriend uit in andere sport: 'Ik doe mijn best'

Suzan Lamens en Arantxa Rus kunnen hun borst natmaken: Pien Hersman komt eraan. Het schaatstalent van Team IKO krijgt les van haar tennissende vriend Jesper de Jong. 'WTA Tour, eat your heart out', waarschuwt De Jong de tennisvrouwen.

De Jong heeft een gaatje gevonden in zijn drukke tenniskalender om Hersman van nieuwe talenten te voorzien. Op de video die Hersman op TikTok deelt is te zien hoe ze ballen serveert. Ze schrijft: 'POV (point of view, red.): jullie zijn allebei prof, maar in een andere sport'. Bij de laatste beelden slaan Hersman en De Jong nog een balletje over op een paar meter van elkaar.

Schaatsster Pien Hersman kan langzaam weer kijken naar het volgende schaatsseizoen. De 21-jarige Nederlandse geniet alleen nu nog eventjes van haar welverdiende vakantie. Uiteraard horen daar ook een paar dansjes bij, en dat doet ze dan ook graag met haar vriend en tennisser Jesper de Jong. Het stel genoot ook nog van het heerlijke lentezonnetje in de hoofdstad.

Als caption zet Hersman erbij: 'Ik doe mijn best'. De adviezen van haar vriend lijken dus nog niet helemaal goed te werken. 'Komt wel Pien', reageert een volger met drie emoticons van spierballen. 'Dit is echt cute', vindt een ander. Ook willen fans graag de omgekeerde wereld zien, dus De Jong op schaatsen.

Sportkoppel

De Jong en Hersman zijn beiden opkomende talenten in hun discipline. De tennisser doorbrak onlangs de magische grens door voor het eerst in de top 100 van de mondiale tennisladder te staan. Dat deed hij met Hersman aan zijn zijde. Nadat het schaatsseizoen erop zat, vergezelde zij hem bij enkele toernooien. "Erin komen is één ding, maar erin blijven is nog veel moeilijker. Ik wil een vaste waarde worden in die top-100 en er niet iedere keer uit- en in vallen", zei De Jong tegen Sportnieuws.nl.

"Ik lig nu in bed", vertelt hij Sportnieuws.nl midden op de dinsdagmiddag.

Hersman ruikt op haar beurt aan de top van het Nederlandse schaatsen. De dochter van oud-schaatsers Martin Hersman en Colette Zee reed afgelopen seizoen bij de NK afstanden een persoonlijk record op de 500 meter. Haar vriend was daar getuige van in Thialf. Voor Hersman wordt het nieuwe seizoen een belangrijke, met de Olympische Spelen in februari 2026. Afgelopen jaar schuurde ze tegen de Nederlandse top, misschien zet ze komende zomer het laatste stapje.

En als het schaatsen niks wordt, kan ze nog altijd gaan dubbelen met haar vriend De Jong.