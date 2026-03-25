Het Masters-toernooi in Miami is woensdag opgeschrikt door een stunt van jewelste, met dank aan de enig overgebleven Nederlandse tennisser. Sander Arends was met zijn partner verantwoordelijk voor de uitschakeling van het op één na hoogste geplaatste koppel.

De Nederlandse tennisser Arends bereikte met zijn Australische partner John Patrick Smith de kwartfinales van ATP-1000 toernooi in Amerika. Dat ging ten koste van het als tweede geplaatste koppel uit Groot-Brittannië: Julian Cash en Lloyd Glasspool. Zij zijn de nummers vijf en vier van de wereld en behoorden tot de topfavorieten voor de dubbeltitel in Miami, maar daar stak de TeamNL-tennisser woensdag een stokje voor.

Uniek moment

Arends, zelf de nummer 40 van de dubbelranking, zorgde er met zijn collega voor dat ze als enige langs een geplaatst koppel in de achtste finale gingen. Alle zeven andere geplaatste koppels gingen met zeges van 2-0 in sets naar de kwartfinales. Arends en Smith wonnen met 2-1. De eerste set ging nog in een tiebreak ternauwernood naar het Britse koppel, maar daarna sloegen de Nederlander en Australiër toe: 6-2 en 10-4.

Enorm bedrag aan prijzengeld

Door de verrassende zege zijn Arends en Smith nu al zeker van zo'n 58.000 euro aan prijzengeld in Miami. Hadden ze het duel, volgens de voorspellingen, verloren, dan waren ze naar huis gegaan met in totaal ruim 31.000 euro aan prijzengeld. Nu ze de geplaatste spelers aan hun kant van het schema hebben uitgeschakeld, ligt de weg naar een mooie eindklassering in Miami open. Pas in een eventuele halve finale volgt het eerstvolgende geplaatste koppel.

Tegen familie van Richard Krajicek

In de kwartfinale spelen Arends en Smith tegen een bekende naam. De Amerikaan Austin Krajicek, een ver familielid van de Nederlandse tennislegende Richard Krajicek, wacht in de kwartfinale met zijn partner Nikola Mektic. De Kroaat was jarenlang de vaste dubbelpartner van de inmiddels gestopte toptennisser Wesley Koolhof. Het als eerste geplaatste duo Marcel Granollers en Horacio Zeballos komen ze pas tegen in een eventuele finale.