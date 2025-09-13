Er komt geen evenaring van de tweede plek in de Davis Cup Finals voor Nederland. Zaterdag werd Oranje kansloos uitgeschakeld door Argentinië. Sander Arends en Botic van de Zandschulp moesten het Nederlandse Davis Cup-team in leven houden bij het dubbelspel.

Het Nederlandse team stond zaterdag tijdens dag 2 van de Davis Cup voor de zware opgave om een 2-0 achterstand tegen Argentinië recht te trekken om zo een vroegtijdige uitschakeling te voorkomen. Die zware taak was toebedeeld aan Arends en Van de Zandschulp, die Sem Verbeek verving.

Van de Zandschulp verving Verbeek

Captain Paul Haarhuis besloot zaterdag in Groningen om niet Verbeek, maar Van de Zandschulp op te stellen in het dubbelspel. Zij kregen hulp van veel Oranje-fans die waren afgereisd naar het Martiniplaza in Groningen. Die hulp baatte niet.

Eerste set naar Argentinië

Nadat de eerste set op 2-2 kwam, moest Nederland zijn meerdere erkennen in Argentinië. De set eindigde in 6-3 voor het Zuid-Amerikaanse team, waarna het wel een hele lastige uitdaging werd voor Oranje om zich nog te herstellen.

'Roger Federer-bal'

In de tweede set leek Nederland dat toch te doen, Van de Zandschulp en Arends kwamen een break voor. Echter lukte het Argentinië om volledig terug te komen. Het Zuid-Amerikaanse land brak Nederland waardoor de stand op 5-5 kwam. Niet veel later nam Argentinië knap de voorsprong over. Toch liet Nederland het er niet bij zitten.

Arends en Van de Zandschulp lieten zich gelden tijdens een prachtige rally bij een 6-5 stand voor Argentinië. Arends kreeg alle handen op elkaar van het publiek nadat hij een prachtige "Roger Federer-bal" sloeg, zo viel ook de commentator op. Het was echter niet genoeg. Argentinië won de set alsnog.

Finale in Bologna

Vorig jaar reikte Nederland tot de finale van het eindtoernooi bij de Davis Cup. Daarin was Italië te sterk. Daarom wordt van 18 tot en met 23 november gespeeld in Bologna. Daar doen acht landen mee en na de kwartfinales, halve finales en finale zal dus bekend zijn welk team de opvolger wordt van Italië. Dat zou zomaar het gastland zelf kunnen zijn, want aan de hand van Jannik Sinner wonnen zij de afgelopen twee edities.